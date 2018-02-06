Ring Servis, shuttle hizmetlerine başladı

Paylaşımlı Servis Yolculuğu projesi ile Türkiye’nin en büyük personel taşımacılığı şirketlerinden Turex Turizm A.Ş. ile yatırım ortaklığı yapan Ring Servis şehrin önde gelen ana arterlerine ve erişimi uzak olan yerlerden kişiye özel personel servisi shuttle hizmetlerine (gidiş/geliş servis) başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada; şirketlerin personellerine sağladığı personel servislerinde doluluk oranları yüzde 50’yi geçmediğini belirten şirket, son zamanlarda yoğunluk ve ihtiyaç haritası çıkaran firma, yoğun saha çalışmalarının ardından belirlenen kritik noktalardan 16+1 kişilik kişiye özel personel servishizmetlerinin başladığını kaydetti.

15’den fazla şirket çalışanıyla giderek büyüyen şirketin; okullara, üniversitelere ve kamu çalışanlarına yönelik yeni çalışmalarının da olduğunu dile getiren kurucu Genel Müdür Hakan Yaralı projenin tüm İstanbullular tarafından çok benimsendiğini ve yerli bir girişimci olarak müşterilerinden olumlu anlamda destek gördüklerini dile getirdi.

Uygulamaya Ios ve Android platformlu akıllı cep telefonlarından, tabletlerden ve Ring Servisi resmi sitesinden veya çağrı merkezi üzerinden irtibat kurulabilindiği kaydedilirken, uygulamayı indirdikten sonra rota belirleyip 'Paylaşımlı Servis' inovasyonundan faydalanabilineceği belirtildi.



