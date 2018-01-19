Risk almayın, tedbir alın

Rahim ağzı kanseri hakkında bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Arif Kökçü, “Rahim ağzı kanserinde risk faktörleri: Erken cinsel yaşam, birden fazla eş, sigara, siyah ırk, çok doğum, düşük sosyoekonomik durum. Rahim ağzı hangi belirtileri: Vajinal kanama (özellikle ara kanamalar), cinsel ilişki sonrası kanama, anormal vajinal akıntılar, pelvis (kasık) ağrıları. Rahim ağzı kanserinin sebebi: Rahim ağzı (serviks) kanseri human papilloma virüslerinin (HPV) neden olduğu bir kanserdir. Ancak HPV ile enfekte olanların çok azında kanser gelişir. Oysa bu enfeksiyonu geçirenlerin yüzde 90’ında, virüs 1-2 yıl içerisinde vücutta immun sistem tarafından elimine edilir ve bulaşma riski yoktur” dedi.

Prof. Dr. Arif Kökçü şu bilgileri verdi: “HPV virüsü kadın veya erkeğe cinsel temasla geçer. Ayrıca cinsel bölgelere diğer cilt bölgelerinin veya ağzın temasıyla da bulaşabilir. Havuz veya deniz suları, veya kirli havlularla bulaştığı gösterilmemiştir. Rahim ağzı kanser taramasına 21 yaşında başlanır. 21-29 yaş arası kadınlarda 3 yılda bir smear testi ve muayene ile tarama yapılır. 30 yaşından itibaren ise hem smear hem de HPV testi ile birlikte tarama yapılır, bu şekilde 5 yıl aralıklarla 65 yaşına kadar taramaya devam edilir. Tek başına HPV ile tarama yapılamaz. Rahim ağzı kanserinden HPV aşısı ile korunulur. Aşılanma için hedef kitle olarak 11-12 yaş kız grubu belirtilmiştir. Aynı yaşlarda erkek çocuklarına da yapılabilir. Yapılmamışsa HPV aşısı şuan 13-26 yaş arası çocuklara ve kadınlara önerilmektedir. Tercihen ilk cinsel temastan önce yapılmalıdır. Yapılmamışsa HPV aşısı 13-21 yaş arası erkeklere de yapılmalıdır. “