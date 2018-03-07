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Riv riv riv ne demek? Sen Anlat Karadeniz riv riv ne anlama geliyor?

Çarşamba günlerinin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz'de sıkça söylenen riv riv ne demek? İzleyiciler tarafından merak edilerek aratılan riv riv riv lazca ne anlama geliyor?

Riv riv riv ne demek? Sen Anlat Karadeniz riv riv ne anlama geliyor?

07 Mart 2018 00:03

Severek izlenen Sen Anlat Kardeniz dizisinde sıkça kullanınlan riv riv sözünün lazca ne anlama geldiği merak konusu oldu. İzleyiciler Sen Anlat Karadeniz, lazca riv riv riv ne demek merak ediyor. Çarşamba günleri severek izlenen Sen Anlat Karadeniz'de Karadeniz'de kullanılan bazı kelimelerin ne anlama geldiği izleyicilerde merak uyandırıyor. Peki, Sen Anlat Kardeniz riv riv riv ne anlama geliyor? 

Riv riv ne anlama geliyor?

“Riv riv riv” söylemi Karadeniz’de kemençe sesini imlemektedir. Boş ve asılsız konuşanlar için yerleşmiş bir deyimdir. Yani “Sen ne konuşursan konuş ben kemençe çalıyorum. Seni hiç dikkate almıyorum” demektir.

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Etiketler: riv riv, riv riv ne demek, sen anlat karadeniz

 

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