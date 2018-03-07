Riv riv riv ne demek? Sen Anlat Karadeniz riv riv ne anlama geliyor?

Severek izlenen Sen Anlat Kardeniz dizisinde sıkça kullanınlan riv riv sözünün lazca ne anlama geldiği merak konusu oldu. İzleyiciler Sen Anlat Karadeniz, lazca riv riv riv ne demek merak ediyor. Çarşamba günleri severek izlenen Sen Anlat Karadeniz'de Karadeniz'de kullanılan bazı kelimelerin ne anlama geldiği izleyicilerde merak uyandırıyor. Peki, Sen Anlat Kardeniz riv riv riv ne anlama geliyor?

Riv riv ne anlama geliyor?

“Riv riv riv” söylemi Karadeniz’de kemençe sesini imlemektedir. Boş ve asılsız konuşanlar için yerleşmiş bir deyimdir. Yani “Sen ne konuşursan konuş ben kemençe çalıyorum. Seni hiç dikkate almıyorum” demektir.