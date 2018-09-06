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Riyad’da helikopter düştü, ABD’li eğitmen öldü

Riyad’da helikopter düştü, ABD’li eğitmen öldü
Riyad’da helikopter düştü, ABD’li eğitmen öldü

Suudi Arabistan Milli Muhafız Teşkilatında helikopter eğitmeni olarak çalışan bir ABD’li rutin eğitim çalışması sırasında helikopterin düşmesi sebebiyle hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan tarafından yayımlanan açıklamada, hayatını kaybeden Amerikalı eğitmenin isminin Paul Reedy olduğu belirtildi. Açıklamada, ölen eğitmenin sivil ya da asker olup olmadığıyla ilgili bilgi yer almadı.

Riyad’daki ABD Büyükelçiliği konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Boing AH-6 tipi askeri helikopterin Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’ın doğusunda Kasım Alan Havaalanı’nda düşmesi sonucu helikopter eğitimi alan bir Suudi vatandaşın da yaralandığı belirtildi. Helikopterin düşüş sebebi konusunda araştırma yapıldığı kaydedildi.  

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