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Rıza Baba ve Mesut Komiser alıcılarını bekliyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan hayvan pazarında isimleri Rıza Baba ve Mesut Komiser koyulan iki koç, satıcısının rütbelerini dikkate alarak belirlediği fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Rıza Baba ve Mesut Komiser alıcılarını bekliyor

21 Ağustos 2017 12:17
Rıza Baba ve Mesut Komiser alıcılarını bekliyor - Tıkla İzle

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Modern Hayvan Pazarındaki Taner Cihan isimli Hopalı celep, satışa çıkardığı kurbanlık koçlarının ikisinin ismini Rıza Baba ve Mesut komiser koydu. Artvin'in Hopa ilçesinden 130 küçükbaş koyunla geldiklerini söyleyen Taner Cihan, koçlardan ikisinin ismini severek izledikleri dizisinden esinlendiklerini belirtti. Rıza Baba ve Mesut Komiser isimlerini verdikleri iki koçun rütbelerine göre fiyatlandırıldığını söyleyen Cihan, “Rıza Baba ve Mesut Komiser dizideki karakterleri gibi, duruşları ve delikanlılıklarından isimlerini aldılar. Rıza Baba 95 kilogram 2 bin TL fiyatı var. Mesut Komiser ise 85 kilogram onun da bin 800 TL fiyatı var. Bu fiyat farkı da Rıza Baba'nın daha kıdemli olmasından kaynaklanıyor” dedi.

Bu seneki küçükbaş kurbanlık fiyatlarına da değinen Taner Cihan, “Küçükbaş kurbanlarda en düşüğü 900 TL en yüksek fiyatı olanda Rıza Babamız 2 bin TL'dir. Vatandaşlar kurbanlıkları beğeniyor, almak istiyorlar ama alım gücü olmadıkları için alamıyorlar. Gerçekten kurbancıda olsun alıcıda olsun büyük sıkıntılar var” diye konuştu. 

Üzeyir Mete Güneş - Uğur Konuk


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