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Rıza Çalımbay Antalyaspor'a imzayı attı

Antalyaspor’un çiçeği burnunda Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Yönetim kurulunun çok güzel projeleri ve hedeflerinin olması ve hedeflerinin Avrupa ayarında olması görevi kabul etmemde etkili oldu. Şu anda Antalyaspor’un bulunduğu yer beni ve ekibimi kesinlikle korkutmuyor.

Rıza Çalımbay Antalyaspora imzayı attı

08 Ekim 2016 16:28
Rıza Çalımbay Antalyaspor'a imzayı attı - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak son sırada yer alan Antalyaspor'da Portekizli Teknik Direktör Jose Morais ile yolların ayrılmasının ardından anlaşmaya varılan deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı.
İmza törenin ardından Hasan Subaşı Tesisleri’nde Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetimle bir araya gelen Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

“İlk görüşmede elektrik aldık”
Başkan Öztürk, Çalımbay ile ilk görüşmede elektrik aldıklarını belirterek, “Türkiye’de oluşturduğu kendi isimi olsun kariyeri olsun Türkiye’nin efsanelerinden birisidir. Bundan sonra en iyi şekilde bizi götüreceğine ve takımı yöneteceğine güvenimiz sonsuz. İlk görüşmeden itibaren çok iyi elektrik aldık. Bu süreçte kişilik ve kariyer olarak en uygun gördüğümüz hoca adayımızdı” dedi.

“Antalyaspor’un durumu beni ve ekibimi kesinlikle korkutmuyor”
Görevi kabul etmesindeki en büyük etkenlerden birisinin yönetimin planlarının olduğunu belirten Çalımbay, Antalyaspor’un şu anki durumundan korkmadığını da belirterek, “Yönetim kurulunun çok güzel projeleri ve hedeflerinin olması ve hedeflerinin Avrupa ayarında olması görevi kabul etmemde etkili oldu. Şu anda Antalyaspor’un bulunduğu yer beni ve ekibimi kesinlikle korkutmuyor. Kadroya çok güveniyorum. Bana göre son zamanlarda çok büyük çıkış yapan takımını mükemmel destekleyen taraftar var. Onlarında desteğiyle bu zorlu süreci atlayacağımıza çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Futbolculara bakıldığında çok iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum. Kendi kapasitelerine geldikleri zaman istediklerimiz olacak. Zaten bu sezondan sonraki duruma bakınca önü çok açık. Devre arası buraya binlerce takım geliyor. Burası futbol kentiydi. Buranın üst düzeyde olması gerekiyordu. Bu bir ekip işi. Bizim bu işi başarmamız gerekiyor” dedi.
Teknik Direktör Çalımbay, 3 gün önce zaman istediği yönündeki açıklamanın ardından hemen anlaşmasını ise, “Burada bir teknik direktör varken benim görüşmem doğru olmazdı. Babam da vefat etti o yüzden bir süre istedim. Sonra gelip toplantı yaptık ve karar verdik” şeklinde açıkladı.
 

Alparslan Çınar- Adem Akalan
 


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