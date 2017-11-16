Rıza Çalımbay: 'Daha iyi yerlere geleceğiz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalya kampının en yararlı kamplardan birisi olduğunu ifade eden Çalımbay, “Biz buraya geldiğimizde baya sıkıntılar yaşadık. Takımı tanımadığım halde geldikten iki gün sonra Malatya maçı oynadık. O maç bu hafta olsaydı çok farklı olurdu. O zamanla bugün arasında takımı tanıma açısından çok büyük fark var. Bence Antalya en yararlı kamplardan bir tanesiydi. Eksiği olan arkadaşlarımızla beraber çalıştık. Ligin artık neredeyse sonuna geliyoruz ve bu nedenle belli bir ölçüde antrenman yaptık. Ancak Hubocan ve Kucka’yı henüz hiç göremedim. Bir türlü bir araya gelemedik ama yine de bir ay dolu dolu geçti ve daha da iyi yerlere geleceğiz” dedi.

"İddia edilen birçok oyuncu ile henüz görüşmedik"

Çalımbay, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak gündemde olduğu iddia edilen birçok oyuncu ile henüz görüşmediklerini kaydederek, “Biz ne bir oyuncu ile görüştük ne de seyrettik. Basında çıkan çoğu şeyle bir alakamız yok. Şu an 6 tane lig maçımız ve Türkiye kupası maçımız var. Onlarla ilgileniyoruz. Yazılan isimlerle temasımız yok. Şu an ki kadromuzla yolumuza devam etmek istiyoruz çünkü altı tane oynayacağımız maç var. Bunları iyi bitirmemiz gerekiyor. Transfer olaylarının çoğu asılsız isimler. Yönetimimizle zaman zaman konuşmalarımız oluyor ama şu an yeri ve zamanı değil. Kendimize göre rapor hazırlayacağız ve başkanımıza vereceğiz. Yardımcılarıma ben de dahil olmak üzere maç izlettiriyoruz. Arkadaşlarımızı her yere gönderdik. Ama bizim şu an net bir şekilde belirlediğimiz bir isim yok" diye konuştu.

"Amacımız bütün takımı aynı duruma getirmek"

Beklentileri arttırdıklarını söyleyen Çalımbay, “Bizim amacımız bütün arkadaşlarımızı aynı duruma getirmek. Oynadığımız hazırlık maçının Irak takımı olduğu için farklı düşünenler olabilir ama çok iyi bir takımla hazırlık maçı yaptık. Bizim için çok iyi oldu. Orada bazı arkadaşlarımızı gördük. Geldiğimizden daha farklı bir noktaya geldiler. Oradaki tek sıkıntı az sayıda olmamız oldu. U21’den aldığımız arkadaşlarımızla yüzde yüz faydalanacağımızı düşünüyorum. Biraz daha geniş bir kadro ile gitseydik daha da iyi olurdu” diye konuştu.

“Gol yememek çok güzel”

Defansı tam takım olarak yapmaları gerektiğine işaret eden Çalımbay, “Gol yememek çok güzel. Bizim takımımızın her takıma gol atacağına inanıyorum yeter ki biz gol yemeyelim. Bugüne kadar gol yemiş bir Trabzonspor vardı. Ama sadece bunu defansa yüklememek gerekiyor. Defans yapıyorsak tam takım olarak bunu yapmamız gerekiyor. Öndeki arkadaşımızın da defans yapması lazım. Kayserispor maçında ofansa biraz daha verimli olabilseydik belki istediğimiz şekilde ayrılabilirdik. Daha dikkatli olacağız. Hamle yapacak oyuncumuz azdı. Kayserispor maçında Onazi’nin çıkması da bizim için bir dezavantaj oldu. Bundan sonra hem gol yemeyip hem atmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Keita'yı kullanma şansımız az"

Keita’yı yabancı hakkına baktıklarında kullanma şanslarının az olduğunu belirten Çalımbay, “Keita çok genç bir arkadaşımız. Yabancı hakkına baktığımızda kullanma şansımız az. Onu bundan sonra izleyeceğiz. Burada kalma şansı varsa kalabilir. Yetenekli bir arkadaşımız. Ama şu an net bir şekilde takıma almamız zor. Kendisi ile nasıl bir anlaşma yapıldı bilmiyorum. A takım ile ilgili net birşeyimiz yok" şeklinde konuştu.

“Gereksiz kart görüldüğü zaman belli bir ceza zaten verilecek”

Orta sahada biraz sıkıntılarının olduğunu ifade eden Çalımbay, "Bizim getirdiğimiz disiplin kataloğunda gereksiz kart görüldüğü zaman belli bir ceza verilecek. Bu Rodallega da olsa başkası da olsa fark etmiyor. Bu herkes için geçerli olan bir şey. Şu an orta sahamızda zaten biraz sıkıntımız var. Kucka’nın sakatlığı, Okay’ın ve Olcay’ın cezası nedeniyle biraz sıkıntımız var. Bugün de Sosa’nın biraz rahatsızlığı çıktı. Kucka’nın oynayıp oynamayacağı belli değil. Bizim bu maçları çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Osmanlıspor maçını kendi sahamızda çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Bir sürü eksiğimiz olabilir ama maçı kazanmamız lazım. Bizim şuandaki tek düşüncemiz o. Galatasaray maçında da Kayserispor maçında da eksiğimiz vardı ama yapacak bir şey yok. Bizim tek yapacağımız şey ne olursa olsun maçı mutlaka çok iyi bir şekilde bitirmek" dedi.

“Antalya kampı Burak Yılmaz'a yaradı”

Antalya kampının sakatlıktan çıkan Burak için iyi geçtiğini vurgulayan Çalımbay, “Burak şu anda çok iyi durumda ve bu ara en çok ona yaradı zaten. Şu anda bir sorunu yok. Cumartesi kampa girmeden önce kendisi ile görüşüp bir karar vereceğiz. Transfer konusu ile ilgili bir sürü şeyler çıkıyor. Kesinlikle ne kimse ile görüştük ne de başka bir durum var. Bizim şu anda tek düşündüğümüz şey 6 tane maç. Sosa ile ilgili bir konuşmamız yok. O işlere şu an hiç girmiyoruz” dedi.

“Herkes iyileştiğine kadro yapmak zorlaşacak”

Herkes iyileştiğinde kadro yapmanın zorlaşacağını vurgulayan Çalımbay, “Gerçekten inanılmaz bir yığılma var. Baya zor olacak o zaman. Ama ben çalışmayan antrenmanda kendini vermeyen arkadaşların oynama şansı zor olduğunu düşünüyorum. Ben nasıl işimi yapıyorsam siz nasıl işinizi yapıyorsanız onlarda yapacak. Çalışmadan kazanmamız mümkün değil. Bizim için bütün oyuncularımız eşittir. Trabzonspor takımında iyi oyuncular var. 21 kişiyi çıkartmak bile bazen güç olabilir. Bizim işimizde bu en iyisi seçeceğiz. Bazı arkadaşlarımız oynamayabilir ama herkes iyi oyuncu. Önemli olan kapasitelerini en üst seviyeye çıkartmak. Mustafa Akbaş’ın maç oynaması mümkün değil, Kucka’nın durumu bugün netleşecek. Bugün ilk defa bizimle antrenmana çıkacak. Onun dışında oynamayacak kimse yok. Batuhan’da bugün idmana çıkıyor herhangi bir problemi yok” şeklinde konuştu.

“Trabzon’dan oyuncu çıkmama şansı yok”

Bir gazetecinin “3 forvet oyuncusu da oynayabilecek durumda bunların arasında nasıl bir tercih yapmayı düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine Çalımbay, “Geniş bir zamanda oynamak gerekiyor. O şansı bulamadık. Onun için de bir anda oyun sistemini değişmemiz takıma zarar verebilir. Kazanmak için her türlü riske gireceğiz ama akıllı şekilde gireceğiz” ifadelerini kullandı.

"Takımlar inanılmaz şekilde transfer yaptı"

Hem futbolculuk hayatında hem de antrenörlük hayatında bu seneki kadar transfer görmediğini kaydeden Çalımbay, “İnanılmaz şekilde bütün takımlar transfer yaptı. Bence buradaki kararı verecek olan yönetimlerdir. Yönetimlerin kendi gücüne göre transfer yaparsa sıkıntı yaşamaz. Belki de klasik olan bir şey ama bizim artık altyapıdan oyuncu çıkartmamız gerekiyor. Üç tane oyuncu aldık altyapıdan ve hepsinde potansiyel var. Zaten Trabzon’dan oyuncu çıkmama şansı yok. Ümit milli takımda görev yaparken en çok oyuncu aldığımız yerlerden bir tanesi Karadeniz bölgesiydi. Burada büyük bir potansiyel var. Milli maçlar bitti, Avrupa şampiyonası başlayana kadar kocaman bir zaman var. Geçmişten ders alırsak önümüze daha iyi karar veririz” diye konuştu.

Gökmen Şahin

