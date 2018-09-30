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Rıza Çalımbay: 'Deplasmanda iki gol atıp mağlup olunca insan üzülüyor'

Rıza Çalımbay: 'Deplasmanda iki gol atıp mağlup olunca insan üzülüyor'
Rıza Çalımbay: 'Deplasmanda iki gol atıp mağlup olunca insan üzülüyor'

Göztepe’ye 3-2 mağlup olan Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bireysel hatalardan gol yediklerini ifade ederek, “Deplasmanda iki gol atıp mağlup olunca insan üzülüyor” ifadelerini kullandı.

İzmir'de oynan maçta Göztepe'ye 3-2 mağlup olan Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hem içeride hem dışarıda iyi oynamaya çalışan bir ekip olmak istediklerini kaydeden Çalımbay, “Oyun istediğimiz şekilde giderken yapılan bireysel hatalar pahalıya mal oldu. Defans oyuncusunun yapmaması gereken hatalar yapıldı. Ne olursa olsun oyundan kopmadık. Üçüncü golü yemeyi düşünmüyorduk ama yedik. Futbolun içinde bunlar var. Sahaya göre oynamamız gerekiyordu, onu da yapmadık. Ofansif açıdan oyundan kopmadık, iki de gol bulduk. Deplasmanda iki gol atıp mağlup olunca insan üzülüyor” dedi. 

Yapılan hatalardan ders çıkartacaklarını ifade eden Çalımbay, “Bu maç geçti. Artık önümüzdeki maçlarımızı düşünüp ona göre harekete etmez zorundayız” şeklinde konuştu.  

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri

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