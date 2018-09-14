Rıza Çalımbay: 'Fenerbahçe maçında kazanmak için her türlü riske girebiliriz'

16 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi sezonun 5. hafta maçında konuk edecek Atiker Konyaspor'da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenledi. Takımın Kayacık Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Teknik Direktör Çalımbay, küçük bir aradan sonra ligin tekrar başladığını belirterek, “Bundan önce söylediğim gibi bana göre lig bu haftadan sonra başlayacak. Fenerbahçe'de son ana kadar hala transfer konuşuldu ve bütün takımlar da öyleydi. Transferin son gününe kadar herkes şansını kullanmaya çalıştı ve transfer yaptı. Şimdi her şey bitti, milli maç da bitti. Şu anda herkes lige odaklanıyor, bugün de lig başlıyor. 4 maç bizim açımızdan iyi geçti ama daha da iyi geçebilirdi. Rahat kazanabileceğimiz maçlar da vardı, çok iyi şekilde bitirebileceğimiz maçlar da vardı ama her takımda bulunan eksiklikler biz de de olmuştu. O yüzden de kazanabileceğimiz maçlar da berabere bitti. Ama gösterilen bu 4 maçlık periyottan biz çok memnunuz. İyi bir şekilde bitirdik. Hele en son deplasmanda oynadığımız Malatya maçı hem oyun olarak hem de galibiyet olarak bizim için mükemmeldi” ifadelerini kullandı.

“Ben takımıma güveniyorum”

Fenerbahçe maçının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, “Şimdi lig yeniden başlıyor. Onun için önümüzde oynayacağımız Fenerbahçe maçı camia için çok çok önemli. Ama biz takım olarak, oyuncular olarak farkındayız bu maçın kolay olmayacağının. Fenerbahçe takımının da bundan önceki Fenerbahçe takımı olmayacağını biliyoruz. Çünkü yeni arkadaşlar aldılar, çok iyi de kaliteli oyuncular aldılar. Uyum sürecini kısa da olsa atlatmışlardır. Bu maç da onlar için farklı. Biz her şeyin farkındayız. Mücadele etmeden kapasitemizin üzerine çıkmadan kazanmamız mümkün değil. Bu maçta da başta taraftarımıza çok güveniyoruz. Beraber bütünlüğü sağlayıp maçı iyi bir şekilde bitireceğimize inanıyoruz ama kolay olmayacak. Mutlaka maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadan oynamamız gerekiyor. Bundan önce de ben takımıma çok güveniyordum yine çok güveniyorum. Bu maçı da inşallah istediğimiz gibi iyi bir şekilde bitireceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

“Gol atıyoruz ve gol atmadığımız maç yok”

Daha önceki maçlarda 4‘lü oynattıklarında sıkıntılar yaşadıklarını belirten Rıza Çalımbay, “Biz sezon başı buraya başlarken kadromuzda Mehdi vardı. Mehdi gidince onun yerine oyuncu alamadık. Şimdi diğer arkadaşlarımızdan yararlanmamız gerekiyor. Onların içinde de böyle Amir gibi Hurdato gibi oyuncu lazım bize orayı kapatacak. Şu anda da öyle bir sıkıntımız var, orayı da o yüzden kapatamadık. İki ön liberolu oynamaya çalıştık, fakat o dediğiniz şekilde hücum açısından hiçbir sıkıntımız yok, gol atıyoruz ve gol atmadığımız maç yok. Ama açık da verebiliyoruz. Onun için şimdi daha dikkatli bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Şimdi diğer arkadaşlarımız da geldiği zaman orada rekabet de artacak, daha değişik olabilir. Malatya maçı bizim açımızdan çok önemliydi. Biz o Malatya maçında 1-0 galip geldik ama o maçı daha farklı da kazanabilirdik, özellikle ikinci yarı. Onun için sistemimizi değiştirebiliriz. Maçına göre, karşı takıma göre pozisyon değiştirebiliriz. Fenerbahçe maçında her türlü riske girebiliriz maçı kazanmak için. Özellikle maçın ikinci yarısında ama tabi ki sakince ve takımımızı her şeyden önce böyle disiplinli, daha çok koşan, daha çok mücadele eden bir takım şeklinde yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından yeşil-beyazlı oyuncular antrenman yaparak Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mustafa Beşer - Mustafa Uslu