Rıza Çalımbay: 'Galatasaray maçını da kazanmak için...'

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çalımbay, Galatasaray maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcuların kendileri için bir dezavantaj olduğuna dikkat çekerek, "Biz o maçı çevirecek güçte bir takımız. Galatasaray maçını iyi bitirmek istiyorsak şu oynadığımız temponun yüzde 100 üzerine çıkmamız gerekiyor. Onu da başarmamız gerekiyor. Hakikaten Trabzonspor camiasının böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı" diye konuştu.

“Her şeyden önce iyi bir galibiyete ihtiyacımız vardı”

Bu galibiyete çok ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Çalımbay, “Bugün her şeyden önce iyi bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bütün arkadaşlarım, herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadık. Çorum Belediyesipor’u da iyi biliyorduk. Şu anda namağlup giden bir takım. İyi bir grafik çizen, iyi bir istikrar yakalamış takımdı. Kolay olmayacağını biliyorduk. Bugün her açıdan hem defans hem forvet güzel bir şekilde oynadık ve iyi bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

Tokuş: "Futbolun içerisinde bunlar var"

Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş ise, Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı kutladı. Maç öncesi futbolcuları daha dirençli ve dikkatli olmaları konusunda uyardığını anlatan Tokuş, "Erken yediğimiz bir gol ve ikinci golden sonra bir düşüş başladı. İkinci yarıda takıma müdahale etmemize rağmen, oyun değişiklikleri yapmamıza rağmen bir şekilde toparlayamadık. Futbolun içerisinde bunlar var. Bizim yolumuz uzun. Lig bizim için daha yeni başlıyor. Oynayacağımız zorlu bir maç var hafta sonu. İnşallah futbolcularımız kısa sürede toparlar, bizler yolumuza devam ederiz. Trabzonspor'u kutluyorum. İyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Bizim yapmamız gereken mücadeleyi Trabzonspor yaptı. Biz de Trabzonspor gibi oynadık. Rahat oynadık. Lig takımı gibi oynadık. Onlar da 3. Lig takımı gibi oynadılar. Bu da onların işine saygısıdır. Kutluyorum. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

3. Lig takımlarında futbolcuların 3 günde bir maç yaptığını ve takımların toparlanmalarının uzun süre aldığını anlatan Tokuş, "Cumartesi günü oynadığımız maçın yorgunluğunu çarşamba günü toparlayamadık. Süper Lig takımı ile 3. Lig takımı arasındaki fark bu. Bu fark bugün ortaya çıktı. İnşallah hafta sonuna toparlarız” dedi.

Muhammed Muttalip Yalçın