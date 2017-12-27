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Rıza Çalımbay: 'Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik'

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Atiker Konyaspor’a 1-0 yenilen Trabzonspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Üzüldüğüm tek şey girdiğimiz pozisyonları değerlendirememek" dedi.

Rıza Çalımbay: Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik

27 Aralık 2017 21:45

Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Tabii ki bu maçtan bir avantajla dönmek istiyorduk. Ama istediğimiz gibi olmadı. Böyle maçlarda mecburen bazı arkadaşlarımızı oynatmak zorundayız, görmek zorundayız. Bu benim açımdan çok iyi oldu. İlk yarı yine de üstünlüğümüz vardı ama ikinci yarı tamamen kontrol bizdeydi. Son paslarımızı, son vuruşlarımızı maalesef değerlendiremedik. Ama tabii ki kupa her zaman böyle şeylere sahne olur. Atamazsanız, yersiniz. Ya da sürpriz sonuçlar olabilir, maçlarda gördüğünüz gibi. Onun için biz camia olarak, takım olarak bu skoru kaldırabilecek güçte bir takımız.

Ben daha önce de söyledim Trabzonspor için lig ikinci yarı başlayacak. Hem kupada hem de ligde. Biz iki tarafta da gitmek istiyoruz. Ben takımıma yürekten inanıyorum, güveniyorum. Bu skoru da çevireceğiz. Biz kendi sahamız, kendi taraftarımız önünde mutlaka daha iyi neticeler alacağız. Ama bugün özellikle ikinci yarı oynadığımız oyundan çok memnun kaldım. Bizde maalesef bir tane sıkıntı var. Bizde sadece golcüler gol atıyor. Onlar olmadığı zaman maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Onun için devre arasında sıkıntıyı giderebilirsek, o zaman her şeyimiz hallolacak. Tabii ki fazla üzülmüyorum, üzüldüğüm tek şey girdiğimiz pozisyonları değerlendirememek. Bugün maçın ilk yarısı bitti. İkinci yarısını Trabzon'da oynayacağız. Taraftarımızın desteğiyle bu skoru kesinlikle çevireceğiz" dedi.

Mustafa Yaşar Beşer - Davut Has
 

 

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