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Rıza Çalımbay: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu'

Rıza Çalımbay: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu'
Rıza Çalımbay: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. Haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Bizim için bu maç çok önemliydi. Bu maça çok motive olduk. Kayserispor bireysel olarak çok tehlikeli bir takım. Arkadaşlarımız maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Fikstürde maçlarımız zor. Futbolcularımızın da gelmesiyle iyi bir duruma geleceğiz. Bu hafta kupa maçımız var, şimdi ona bakacağız. Ligi istikrarlı bir şekilde bitireceğiz” şeklinde konuştu.
Ali Göç - Cem Atakan

 

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