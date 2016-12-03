Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Rıza Çalımbay maçı değerlendirdi.

Karşılaşmaya 3 puanı hedefleyerek çıktıklarını, fakat ligin liderinden puan aldıkları için de mutlu olduklarını söyleyen Rıza Çalımbay, “Bana göre denk bir maç oldu. Çok zevkli ve renkli bir karşılaşma oldu. Hem Başakşehir hem de bizden bir oyuncu kırmızı kart gördü. Bir lig maçında yaşanılması gereken her şey yaşandı. Sonuç olarak ligin liderinden puan aldık. Ben takımımın gösterdiği arzu ve istekten dolayı memnunum. Önümüzdeki 3 maçta da en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta tabi ki bu performansın çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Golü yemeseydik her şey bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Ama maçtan hiçbir zaman kopmadan mücadele ettik ve hak ettiğimiz bir puan aldık” şeklinde konuştu.

Kaleci Ferhat’ın bireysel hatasından dolayı yedikleri gol ile ilgiliyse Çalımbay, “Ben göreve başladığım günden beri böyle şeyler yapılmaması gerektiğini söylüyorum. Sadece ben değil hocalarımız da söylüyor. Ama kaleci aşırı ve gereksiz bir güvenden bu hatayı yaptı. Avrupa ligleri dahil bütün maçları izletip bariz hatalar yapmamalarını söylüyoruz. Fakat böyle şeyler oluyor. Kendi de üzgün, özür diledi. Ama özür de bazen fayda etmiyor çünkü kalemizde golü gördük sonuç olarak” ifadelerini kullandı.

