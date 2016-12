Hasan Subaşı Tesisleri’ndeki haftalık olağan basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan maçların final niteliğinde olduğunu söyledi.

Göreve geldiğinde takımın 2 puanı olduğunu hatırlatan Çalımbay, takımın o günden bu yana çok iyi bir başarı grafiği çizdiğini söyledi. Seri galibiyetlerin ardından ligde iyi bir yere geldiklerine değinen Çalımbay, “Önümüzde iki önemli maçımız var. Bütün amacımız bu iki maçı iyi şekilde bitirmek. Takımımla gurur duyuyorum. Herkes kapasitesinin üzerinde oynuyor. İyi bir takımız ve iyi bir arkadaşlık ortamı var. Son haftalarda Türkiye’nin en başarılı takımların başında Antalyaspor geliyor. Önemli olan bunu devam ettirmek. Arkadaşlarımı tek tek kutluyorum. Hakikaten kolay yapılacak bir şey değil. Ama biz hakikaten öyle kolay olmayacak olayı gerçekleştirdik” diye konuştu.

“İstikrar sürecek”

Önemli olanın bu istikrarı devam ettirmek olduğunun altını çizen Çalımbay, “İlk yarıda kalan iki maçı iyi bitirmemiz gerekiyor. Bu başarı büyük bir başarı. Ligde sonunculuktan 9. sıraya geldik. Bu istikrarı iki maçta da devam ettirmek istiyoruz. Taraftar ve yönetimimizle gurur duyuyorum. Bizi bir bütün olarak hareket ettik. Ligin ikinci yarısında takıma yeni oyuncular gelecek. İlk hedefimiz Bursa maçı. Takım olarak hazırız. İki eksiğimiz var. Diego ve kalecimiz Ferhat eksik. Onların yerine oynayanlarda gerekeni yapacaktır. Her oyuncu her an hazır olmalıdır. Küçümsenecek bir başarı değil. Takım kaptanı Eto’o başta olmak üzere çok büyük sorumluluk aldılar. Mutlaka takviye yapacağız. Bu mevkide şu oyuncumuz yok diye bir şey olmayacak” diye konuştu.

“Önemli olan ligi ilk 10 içinde bitirmek”

Bu seneki hedeflerinin ligi ilk 10 içinde bitirmek olduğunu vurgulayan Çalımbay, “Önümüzdeki sene yukarıya oynayan bir takım olacak. Döşemealtı’nda Türkiye’nin en iyi tesisine sahibiz. Orada her imkanımız süper. Hedeflerin başında da önümüzdeki yıl yukarıya oynamak var. Önemli olan bu seneyi ilk 10 içinde bitirmek” dedi.

“Herkesle görüştük”

Emrah Başsan ve Salih Dursun’un transferini de değerlendiren Çalımbay, “Herkesle görüşmelerimiz var. Emrah ile ilgili görüşmemiz olmadı. Yerli yabancı 100’e yakın futbolcu seyrettik. 1.5-2 aydır seyrediyoruz. Gerekli transfer mevkilerini tespit ettik. Biz herkesle görüştük” açıklamasını yaptı.

“Kadro daralacak”

Takımdan ayrılacak futbolcularında belli olduğunu açıklayan Çalımbay, “Bazı futbolcuları kiralık göndereceğiz. Aldığımız oyuncuların elimizdeki oyunculardan daha iyi olması gerekiyor. Tam anlaştığımız bitirdiğimiz bir oyuncu yok. Eto’o ile ilgili yönetime gelen bir transfer teklifi yok. Takım halinde kimseyi gönderme taraftarı değilim, kendisi gitmek isterse yapacak biç şey yok. Göndermekten ziyade kadroyu daraltarak yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Riske girdim”

2 puanlı bir takımın başına gelmekle büyük bir risk aldığını vurgulayan Çalımbay, “Sorumluluk altına girdiğimi de biliyordum. Ekibimle toplantı yaptık. Buraya bir krize gedik. Bunu yönetmemiz gerekirdi. Biz kendimize güvenerek takıma güvenerek geldik. Zor bir işe giriştik. Bir hafta çalıştıktan sonra bu işi başaracağımıza inandık. Oyuncularımıza güvenlerini kazandırdık ve kapasitelerini arttırdık. Yol çok uzun, yolun ortasına dahi gelmedik. Her futbolcumuzu performansı doğrultusunda oynatırım” ifadelerine yer verdi.

“Bursa’dan puan almak”

Kalan iki maçı kazanmak için sahada olacaklarını belirten Çalımbay, “Defans yapmayı seven biri değilim. Oyunu iki yönlü oynarım. İki maçı da kazanmak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bursa maçı zor geçebilir. Kasımpaşa benim tanıdığım bir takım. Benim tek korkum sakatlık. Mbilla antrenmanlara başladı. Hazır olursa Bursa maçında oynayabilir. Tek amacımız Bursa’dan puanlar almak” dedi.

İsa Akar-Adem Akalan