Rıza Çalımbay: 'Sosa ve Esteban takıma saygısızlık yaptı'

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sosa ve Esteban’dan, Yusuf ve Abdülkadir’e, kariyer hedeflerinden Beşiktaş’ta forma giydiği eski günlere kadar İHA'ya özel açıklamalar yaptı. Trabzonspor’un başına geçtikten sonra Karadeniz temsilcisine iyi bir ivme kazandıran Rıza Çalımbay, takımdaki son durumlarla ilgili konuştu. Özellikle geldikleri dönemden itibaren altyapıyla çok ilgilenemediklerini belirten Çalımbay, “Kampta 1461’le maç yaptık. Ben geldiğimde bir krizin içine geldim. Saha içi ve dışında o kadar çok problem var ki. Bunları çözmek için uğraşırken, 1461’le, U21’le fazla ilgilenemedim. Ama önümüzdeki yıl altyapıyla ilgileneceğiz, daha fazla iş yapacağız. Sezon başında gelmediğimiz için plan program yapamadık dedim. Bu da bunların içinde” diye konuştu.

“Sosa ve Esteban takıma saygısızlık yaptı”

Sosa ve Esteban’ın kampa mazeretsiz olarak geç katılmasının takıma saygısızlık olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, “Ben oyuncularımla gitmeden önce konuştum. Kimse geç kalmayacak dedim. Yabancılara zaten ekstra izin verdik. Eğer mazeretiniz varsa Konyaspor maçında oynamasın dedim. Katılım tarihinde herkes burada olacak dedim. Bütün takım geldi, sadece Onazi izin istedi, annesi rahatsızdı. Gidebilir miyim dedi ve yerli oyuncuların katıldığı tarihte takıma katılacağım dedi ve geldi. Bütün takım geldi, Sosa ve Esteban yok. Niye yok. Yabancı oyuncuların yaptığı bir şey var, ya pasaport kayboluyor, ya bilet gidiyor ya da uçak kaçıyor. Ama giderken neden kaçmıyor bu uçak. Herkes gelmiş, 2 kişi yok. Sosa ve Esteban’ın gelmemesi bir kere arkadaşlarına saygısızlık. Tabii ki ceza alacaklar. Hele ki 2 oyuncu da tecrübeli isimler. Bir mazeretin varsa bildireceksin. Ben cezadan taraftar olan birisi değilim ama burada önemli olan takıma yapılan hareket. Bütün arkadaşların burada çalışıyor ama sen yoksun. Bu oyuncularla konuşmanıza gerek bile yok. Futbolcu bunu yapıyorsa, söyleyecek bir şey yok. Ne söyleyecek ki sana. Uçak kaçtı diyecek, bu böyle oldu diyecek. Bunlarla uğraşacak durumda değiliz. Bizim için önemli olan takım. Uymayan arkadaşlar cezaya katlanacaklar” ifadelerini kullandı.

“Yusuf ve Abdülkadir çok iyi yerlere gelecektir”

Göreve geldiklerinden bu yana saha içi ve saha dışı problemlerin tamamını çözemediklerini ifade eden Rıza Çalımbay, “Bütün problemleri çözemedik, biraz zaman alacak. Baktığınız zaman yüzde 60-70’ini çözdük. İkinci yarıda öyle maçlar oynayacağız ki, telafisi yok. Şu anda transfer yapamadık, bunu halletmemiz gerekiyor. Ama yönetime de söyledik, maddi sıkıntı varsa yapmayalım diye. İnşallah lige kadar yetiştirmeye çalışacağız” dedi.

Genç oyuncular Yusuf ve Abdülkadir’le ilgili de konuşan başarılı teknik adam, “Onur, Uğur ve Burak, takımın lider oyuncuları. Bu isimler bana yardımcı olacaklar ve oluyorlar da. Teknik direktör bir yere kadar gidebilir, sahanın içine giremez. Sahanın içinde her şey onlara ait. Ben Beşiktaş’ta takım kaptanıydım ve maç içinde biz hep takıma sahip çıkıyorduk. Onların da bunu yapması gerekiyor ve bunu da gayet iyi yapıyorlar. Başarı istiyorlar. Onlara her zaman bizim ihtiyacımız var. Burak zaten eskiye göre inanılmaz şekilde değişmiş ve çok iyi yere gelmiş. Yusuf ve Abdülkadir, Trabzon’un yetiştirdiği ender oyunculardan birisi. Şu anda da gayet iyi gidiyorlar. Daha çok şey katmaları gerekiyor kendilerine. Tecrübeyle olacak bu. Oyunun içinde olan arkadaşlar olacaklar. Çok çok başarılı olacaklarına ve yurt dışına gideceklerine inanıyorum. Trabzonspor, Türk futbolu ve Trabzon altyapısı için çok önemli bu durum. Yurt dışına gidip başarılı olurlarsa da çok sevinirim ben” açıklamasında bulundu.

“En büyük hedefim yurt dışında çalışmak”

Samuel Eto’o’nun kendisi için ‘mükemmel bir teknik adam’ yorumuyla ilgili olarak konuşan ve yurt dışı hedeflerinin olup olmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çalımbay, “Benim en büyük isteğim yurt dışında çalışmak. Bunu çok istiyorum. Samuel Eto’o, gördüğüm en profesyonel oyunculardan birisiydi. Ben futbolu çok seven bir insanım. Eto’o da aynı şekilde. Ben bu kadar futbolu seven bir isim görmedim. Lider bir oyuncu. Biz orada, Antalyaspor’u iyi bir yere getirirken, benim en büyük destekçim lider arkadaşlardı. Eto’o’yla geldikten sonra çok konuştuk, yapacaklarımızı konuştuk, kendisinden beklentilerimi söyledim. İnanılmaz şekilde liderlik yaptı takıma. Rizespor maçı benim ilk maçımdı ve 1-1 berabere kaldık. Tribünden büyük bir tepki geldi takıma. Eto’o da tribüne çıktı ve ‘Göreceksiniz bu takım çok iyi yerlere gelecek’ diyerek iddiaya girdi taraftarlarla. Bu olaydan sonra çağırdım Eto’o’yu ve yaptığı hareket nedeniyle tebrik ettim. Onun dediği çıktı ve iyi bir yerde ligi bitirdik. Sezon boyunca hem bize hem takıma yardımcı oldu. Hiçbir antrenmanı aksatmadı ve inanılmaz hırslı bir isimdi. Ben onunla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Teknik direktörlük düşünüyorsa, çok başarılı olacağına inanıyorum. Çok hırslı bir isim” cevabını verdi.

“Bazı futbolcular yeteneklerinin kıymetini bilmiyor”

Eski öğrencisi Samuel Eto’o’nun Türk futbolcuların fazla sorumluluk almadığıyla ilgili açıklaması üzerine de konuşan Rıza Çalımbay, “Bazı arkadaşlarımız var, Allah bu isimlere büyük bir nimet vermiş. Mükemmel yetenekleri var. Futboldan da her şeyi kazanabilirler. Geleceğini kazanabilir, şimdiyi kazanabilir, mükemmel yerlere gelebilir ama maalesef bunun kıymetini bilmiyorlar. Ya antrenmanda çalışmıyorlar ya maçta koşmuyorlar. Ya da antrenmana çıkmıyorlar bir mazeret bildirip. Böyle oyuncular olduğu zaman ben nefret ediyorum, hiç sevmiyorum böyle oyuncuları. Ama maalesef böyle oyuncular da var. Maalesef Eto’o’nun dediği doğru. Hakikaten böyle tembel oyuncular oluyor. Bazı futbolcular hem gezip dolaşayım hem de oynayayım istiyor. Bu böyle olmaz. Çalışmadan olmaz, mücadele etmeden olmaz. Sen sahada mücadele edemiyorsan oynamayacaksın. Bu tek taraflı oynanmaz. Sadece defans yapmakla, sadece ayağına top geldiğinde oynayayım demekle olmaz. Bu iş güç işi, mücadele işi, kafa işi, akıl işi. Çalışmadıktan sonra mücadele etme şansın yok. Bu işe nankörlük yapan arkadaşlar var. Allah’ın verdiği nimeti eliyle geriye itenler var. Yıllar geçip futbolu bırakınca pişman oluyorlar. Ama o zaman da iş işten geçiyor” değerlendirmesini yaptı.

“Beşiktaş’ta oynadığım kadrodaki herkes işine büyük saygı duyuyordu”

Beşiktaş’ta forma giydiği dönemle şu andaki futbol dönemini karşılaştıran tecrübeli çalıştırıcı, “Futbolcular yeteneklerini değerlendirmeli. Teknik direktör olarak biz futbolculara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hiçbir teknik direktör arkadaşımız, kendisine yarayan bir futbolcuyu kenara atmaz. Mutlaka başka bir problem vardır. Bizim hiçbir oyuncuyla problemimiz olamaz ama oyuncuların vardır. Oynamadığı zaman arayacağı yer hoca. Sen çalıştıktan sonra hoca sana neden yanlış yapsın. Sadece taktik olarak değişiklik yapabilir, oyundan alabilir, oyuna sokabilir. Bunların hepsi olan şeyler. Bunları büyütmemek gerekiyor. Ben Beşiktaş’ta 20 yıl oynadım. Mükemmel günlerim geçti. Biz orada işimizi çok seviyorduk. O dönemki kadroda işini çok seven insanlar vardı. Şu anda Beşiktaşlı çok teknik direktör arkadaşımız vardır. Bunun sebebi de işlerini çok sevmeleri ve işlerine çok saygılı olmaları. Bu dönemde çok profesyonel arkadaşlarımız vardı. Başka işlerle uğraşan arkadaşlarımız da oldu. Ama hayat 35 yaşından sonra da devam ediyor. 35’e kadar kariyerini yap, futbolunu oyna, paranı kazan, bunlar senin birikimindir. Burası bittikten sonra önün açılır, başka işler de yapabilirsin. Futbolda birçok şey var ama maalesef bazı isimler bunu göremiyorlar. Ama bizim oynadığımız dönemde, o Beşiktaş kadrosu kolay kolay gelmeyecek bir ekipti” diye konuştu.

“Trabzon, futbolu yaşayan bir şehir”

Trabzon’un futbolu çok seven bir şehir olduğunu sözlerine ekleyen Rıza Çalımbay, “Genelde tesislerdeyiz. Çıktığımız zaman da konuşuyoruz herkesle. Geçenlerde Vakfıkebir’de yemek yeyip dönecektim ama bir izdiham vardı. Ben böyle bir kalabalık görmedim. İnanılmaz güzel bir durumdu. Futbolda bir gerçek var, başarılı olduğunda her şey gayet iyi. Trabzon başarıya aç. Trabzon’un başarılı olması gerekiyor. Ama işleri iyi gitmediği zaman tepki de gelebilir. Dediğimiz gibi hakikaten sabahtan akşama kadar futbolu yaşayan insanların olduğu bir şehir Trabzon. Adı üzerinde orası futbol kenti ve futbolu da çok seven insanlar. Bu nedenle saygı duymak gerekir” dedi.

Trabzon’a alışmasının kolay olduğunu da söyleyen Çalımbay, “Trabzon’dan önce 3 kez Rize’ye gittim. Burada çok da güzel günlerim geçti. Bu nedenle Trabzon’da hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yemeklere de başka şeylere de uyum sağladım. Yemeklerini de çok severim Trabzon’un. Favorim de tabii ki balık” ifadelerini kullandı.

“Taraftarla birlikte hareket etmemiz lazım”

Son olarak taraftarlara mesaj veren Rıza Çalımbay, “Taraftarları çok seviyorum. Özellikle Bursa, Osmanlıspor ve Galatasaray maçlarını inanılmaz destekle oynadık ve onların sayesinde maçı kazandık. Aynı şekilde devam etmelerini istiyorum. Benim şanssızlığım buraya sezon ortasında gelmem. İnşallah önümüzdeki sezon lig başlamasıyla birlikte onlarla birlikte çok güzel şeyler yaşayacağız, buna inansınlar. Bizim çok önemli final maçlarımız var ve burada taraftarlara müthiş ihtiyacımız var. Başarılı olmak istiyorsak, yukarıyla iddiamızı devam ettirmek istiyorsak kesinlikle taraftarla bütünleşerek beraber hareket etmemiz lazım” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu