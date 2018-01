Rıza Çalımbay: 'Transfer yapmamız gerekiyor'

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı ve Antalya kampını değerlendiren Çalımbay, ligin ikinci yarısındaki hedeflerinden de bahsetti. Ligin ilk haftasından itibaren takımın başında olmamalarının dezavantaj olduğunu ifade eden Çalımbay, “Bizim geldiğimiz dönemle ilgili konuşursak, hedeflediğimiz yerdeyiz. Hedeflediğimiz puanları aldık. Sonradan gelmek kolay bir iş değil. Hele hele Trabzon gibi bir camiaya gelip tekrar takımı canlandırmak kolay değil. Zor bir işe girmiştik. Bunun da farkındayız. Hem saha içi hem saha dışında ekibimle çalıştık ve gayretler göstererek iyi bir yere geldik. Ama tabii ki önemli olan bunu değerlendirmek gerekiyor. Bizim için başka önemli nokta devre arası kampıydı. Kampa kadar Trabzon’da bulunduğumuz süreçte eksiklerimizi gördük ve birkaç arkadaşımızla da yollarımızı ayırdık. Şimdi bu noktalara transfer yapmamız gerekiyor. Transfer yapmak bizim için şart. Kulübümüzün maddi bir sıkıntısı varsa, yapmayabiliriz. Yukarıyı yakalamak istiyorsak mutlaka transfer yapmamız gerekiyor. Çok iyi transferler yapmak isteriz ama devre arasında bunu yapmak çok zordur. İstediğin oyuncuyu alamayabilirsin, çok pahalı olabilir. Kulübün mevcut ekonomik problemleri de var. Bu nedenle biz alabileceğimiz oyuncuları alabilirsek iyi olacak” dedi.

“Sakıb ve Maicon’u kulüpleri bırakmadı”

Devre arasında Antalyaspor forması giyen eski öğrencileri Sakıb ve Maicon’un takıma dahil edilmesini istediğini belirten Rıza Çalımbay, “Sakıb ve Maicon, kulübünün mukaveleli oyuncuları. Kulübü bırakmazsa alamayız. Söyledik, bırakırlarsa alırız diye. Ama şu anda olumsuz. Olursa çok sevinirim. Çünkü bildiğimiz oyuncular. Yurt dışında oyuncu aramakla uğraşmayacağız. Belki Sakıb’ta bir şeyler olabilirdi çünkü mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Ama maalesef bu da olmadı. Arayışlarımız sürüyor. Bir an önce transferi yapmamız gerekiyor. Keşke kupa maçına yetiştirebilseydik. Özellikle Mas’ın gitmesinin ardından bu bölgede Mustafa Akbaş’a bir şey olması durumunda sıkıntı yaşayabiliriz. İnşallah bu da olmaz. Mas’ı vermek istemiyorduk ama kendisi çok gitmek istedi. Verimli olamayacağını söyleyince yollarımızı ayırmaya karar verdik” şeklinde konuştu.

Mas’ın takımdan ayrılmasıyla ilgili düşüncesini de açıklayan Çalımbay, “Gitmek isteyen kim olursa olsun, burada mutlu değilse, gitmek istiyorsa, başka hedefleri varsa, bence o arkadaşı tutmanın faydadan çok zararı olur. O yüzden de ben öyle oyuncuları gönderme taraftarıyım” diye konuştu.

“1-2 arkadaşımızdan kesinlikle memnun değilim”

Kamp döneminde göze batan bir isim olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Çalımbay, “İsim söylememe gerek yok. Devre arasında önemli olan çalışmaktır. Hiçbir maçın skorunun önemi yoktur. 2 maç oynadık, birini 2-1 kazandık, diğerinde pilot takımımızla berabere kaldık. 2 maçı arka arkaya oynadık. Bu gayede bütün arkadaşlarımızı 90’ar dakika oynatarak kondisyonlarını iyi hale getirmekti. Ancak 1, 2 arkadaşımızdan kesinlikle memnun değildim” ifadelerini kullandı.

Göreve sezon başında başlayamamalarının kendileri için sorun teşkil ettiğini tekrar eden tecrübeli teknik adam, “Bizim en büyük sıkıntımız sezon başında burada olmamamız, kadroyu kendimizin yapamaması ve takımla çalışamamamız. Belki sezon başında gelseydik bazı arkadaşlarla anlaşmayabilirdik. Kadroyu kendimiz kursaydık daha farklı olurdu. Ancak takımda çok kaliteli oyuncular var. Bunları iyi duruma getirmemiz gerekiyor. İkinci yarıda hepsi final niteliğinde maçlar. Kupa maçı ve arkasından oynayacağımız lig maçları, gidişatımızı gösterecek. Bunların hepsinin farkındayız. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum ama en çok taraftara güveniyorum. Öyle bir Trabzon olmamız gerekiyor ki, gelen takımlara buranın çok zor bir deplasman olduğunu göstermemiz gerekiyor. Hakem son düdüğünü çalana kadar maçı bırakmayan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

“5 yıllık ya da 3 yıllık sözleşmelere inanmam”

Trabzonspor’la sözleşme uzatıp uzatmayacağıyla ilgili olarak konuşan Rıza Çalımbay, “Sözleşme problem değil. Ben uzatırım. Ama burada başarılı olman gerekiyor, iyi şeyler yapman gerekiyor. Yönetim ve şehirle iyi anlaşman gerekiyor. Benim herkesle aram iyi, sıkıntım yok. İki taraf da birbirini iyi tanıdığı zaman mukavele yapılır. Bana yönetim 2 yıllık teklif yaptı, ben 1 yıllık olmasını istedim. Duruma göre konuşuruz sezon sonu. Ben burada 3 maçlığına da anlaşsam, 3 maçı da kazanmak isterim. Bizim şu anda tek düşüncemiz 17 maç. Bunun dışında düşüncemiz yok. Ben zaten Türkiye’de 5 yıllık, 3 yıllık imzalara inanmıyorum. Hiçbirinin gerçekçiliği yok. Bazı şeyler geliştiği zaman kimse, antrenörünün arkasında duramaz. Duracak varsa, atarsın imzanı ama maalesef yok” dedi.

“Başakşehir’de medya ve taraftar baskısı yok”

Sözleşme konusunda Abdullah Avcı’nın uzun yıllardır aynı kulüpte çalışıyor olması örneğiyle ilgili de konuşan Çalımbay, “Abdullah Hoca, kulüp olarak rahat ve her şeyi yapabiliyor. Başakşehir’de bir şehir baskısı yok, yerel basın yok. Başakşehir maç da kaybetse baskı yok. O zaman rahatlar. Çok iyi bir başkanları var, Abdullah Hoca kendini ispat etmiş birisi. Bütün oyuncular İstanbul’a gelmek istiyor. Buradaki bazı şeyler, bizlere göre daha rahat. Trabzon’da sokağa çıktığında devamlı maç konuşursun. Allah korusun bir maçı çok kötü bitirirsin, dönersin, seni taraftar olumsuz şekilde karşılar. Ama bu durum Başakşehir’de yok. Bu baskılar oyuncuları bazen olumlu, bazen olumsuz etkiler. Ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Her zaman iyi gitmeyen durumlar olur, bunları da yaşayacaksınız. Ben hep şuna inanırım, Trabzonspor takımı her zaman şampiyonluğa oynar. Tabii sezon başında oyuncu planlamanızı çok iyi yapacaksınız. Yönetimin desteği mükemmel olacak. Başarılı olunca taraftar da sonuna kadar arkanda. Bunlar olduğu zaman Trabzonspor zaten şampiyonluğa oynar” değerlendirmesini yaptı.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu