Rıza Çalımbay: 'Yabancı oyuncu için kriter getirilmesi gerekiyor'

Denizli’de hizmet veren özel bir okul tarafından ‘UEFA’da Denizlispor Serüveni’ adlı bir söyleyişi düzenlendi. Söyleşiye 2002-2003 sezonunda Denizlispor’un UEFA’ya katıldığı senede, Teknik Direktör olan Rıza Çalımbay, dönemin Kulüp Başkanı Mustafa Baysal, antrenör Bülent Albayrak, kaleci Zafer Öğüt ve futbolcular Levent Kartop, Bülent Ertuğrul ile öğrenciler katıldı.

Katılımcılar dönemin başarısı ve güncel konularla ilgili konuştu, yöneltilen soruları cevapladı.

“O dönem yeteri kadar destek verilmedi, yoksa çok daha başarılı olurduk”

2002-2003 yılında Denizlispor’un yaşadığı başarıdan söz eden dönemin teknik direktörü Rıza Çalımbay, “Ekip olarak Denizli’de çok güzel şeyler yaptık. Türkiye’de bir ilk yaşandı, ilk defa bir Anadolu kulübü büyük bir başarı göstermişti. Kimsenin göstermediği bir başarıyı göstermişti. Ama bizim başarımız UEFA’dan önce ligdeydi. Çünkü biz Denizlispor’da göreve başladığımızda, düşme pozisyonundaydı. Bizim asıl başarımız oradaydı. Avrupa’ya gitmeden önce Avrupa’yı hak etmesi gerekiyordu. Bence o takım daha da başarılı olabilirdi, gerekli desteği verdik diyorlar ama bana göre gerekli destek verilmedi. Belki destek verilseydi, Porto takımını bile eleyebilirdik” diye konuştu.

“Yabancı kuralına kriter getirilsin”

Yabancı oyuncu kuralı hakkında da konuşan Teknik Direktör Çalımbay, böyle bir karar alındığında, federasyonun teknik direktörleri toplayıp bir görüş alış verişinde bulunması gerektiğini kaydetti. Çalımbay, “Şunun bilinmesi gerekiyor; kesinlikle yabancı oyuncuya karşı değiliz. Tabii ki yabancı arkadaşlarımız gelsin, Türkiye’nin tanıtımında da çok önemlidir. Baktığınız zaman dünya çapında antrenörler geliyor, futbolcular geliyor. Bundan önce Antalyaspor’da Samuel Eto'o ile çalıştım, benim en son gördüğüm. Bu kadar profesyonel, bu kadar işine bağlı kimseyi görmedim ve bunu nasıl hak ettiği de görülüyor. Son maçında iki tane gol attı. İyi kişilikli, disiplinli bütün futbolculara örnek olan bir isimdi. Yani gelen oyuncuların, bence serbest de bırakabilirler hiç sorun yok. Bence bir kriter koymaları gerekiyor. Ama oyuncu getiriliyorsa, yani yabancı oyuncuya bir kriter getirmeleri gerekiyor. Öyle olursa tabii ki gelsin hiçbir problem yok. Ama çok yabancı olduğu zaman alt yapınızdan oyuncu yetişmediği zaman Türk futbolu büyük bir sıkıntıya giriyor. Özellikle bundan etkilenen kim oluyor, Milli Takım oluyor. Çünkü istediğiniz oyuncuları bulamıyorsunuz. O zaman yurt dışında yetişen genç arkadaşlarımız oynuyor. Teknik direktörlerin toplanıp bir görüş alışverişinde bulunması gerekiyordu, buradan çıkacak bir neticeye göre bir karar vermek gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

“Video hakem uygulamasının denenmesinde fayda var”

Video hakemle ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap veren Çalımbay, “Ben hakemlerden çok çeken birisiyim. Özellikle Kasımpaşa’da iken bir senede 16 puanım gitti. Hatta bir maçta, maç biterken ben yayıncı kuruluşta röportaj yaparken, hakem yanıma geldi, ‘ben hakemliği bıraktım’ dedi. Hakikaten Deniz Çoban arkadaşımız, o maçta yaptığı hatadan dolayı hakemliği bıraktı. Eğer video hakem olsaydı, o arkadaşımız hakemliği bırakmayacaktı. Pozisyonu söyleyeceklerdi, göstereceklerdi, dönecekti. Şimdi 6 hakemle başladılar, yanlarına hakem koydular. Burada da bir sürü hatalar oldu. Ben bunun olmasını istiyorum. Çünkü bir sürü kıl payı goller, penaltılar veriliyor, bazen verilmiyor. Faydası olacağına inanıyorum. Faydası olması bile, bunu da bir denemek gerekiyor, en kötüsü denedik olmadı, diyeceğiz. Ama hakikaten çoğu takım bu konuda mağdur duruma düşüyorlar. Onun için ben de denenmesinde yarar görüyorum” şeklinde konuştu.

“Şampiyonluk favorisi için konuşmak daha erken”

Şampiyonluk favorisi ile ilgili konuşan Çalımbay, “Daha ligin ortaları bile olmadı. Şu anda konuşmak erken, bana göre kimin kimi yeneceği belli olmayan bir ligi yaşanıyor. Değişik sonuçlar alınıyor. Biz şu anda sadece Trabzonspor olarak bakıyoruz. Bizler Trabzonspor olarak daha iyi olacağız. Başladığımızda biraz sıkıntılarımız vardı. Ama şu anda daha iyi gidişatımız var. Bu arayı da mükemmel şekilde değerlendireceğimize inanıyorum. Biraz sakatlarımız var, cezalılarımız var, onlar da inşallah arada döneceklerdir. Onunla inşallah bambaşka bir şekilde başlayacağız” diye belirtti.

Program sonunda Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla tarafından Denizlispor atkısı hediye edilirken, okul yönetimi tarafından ise çiçek takdim edildi.

Medeni Topaloğlu

