Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş uyarısı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş, Jose Sosa, Abdurrahim Dursun, Esteban Alvarado, Burak Yılmaz ve genç kaleci Arda Akbulut katılmazken; Castillo, takımdan ayrı koşu yaptı. Sosa'nın önlem amaçlı tedavisine salonda devam edildiği belirtildi.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada gruplar halinde çift kale maç yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, maçta oyunu durdurarak futbolcularına siyah-beyazlı takımın kanatlardan etkili olduğunu ve buna karşı nasıl önlem almaları gerektiğini anlattı. Beşiktaş'ın bekleri karşısında oynayacak olan arkadaşlara büyük bir iş düştüğünü vurguladı. Çalımbay, sahada sürekli hareketli olmaları gerektiğini anlatarak, boş alanları kapatarak baskı yapmaları gerektiğini aktardı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Gökmen Şahin