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Rıza Çalımbay'ı eksikler düşündürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da cezalı ve sakat oyuncuların çokluğu Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı düşündürüyor.

Rıza Çalımbayı eksikler düşündürüyor

13 Nisan 2018 14:01

Spor Toto Süper Lig'de 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda, ligin 17. sırasında yer alan Osmanlıspor'a konuk olacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Avrupa kupalarına katılma umutlarını ilerleyen haftalara taşımak isteyen Karadeniz ekibinde göreve gelen yeni yönetim de ilk resmi maçına çıkacak. Zorlu müsabaka öncesinde ise cezalı ve sakat oyuncuların çokluğu Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı düşündürüyor.

Sağlık ekibi seferber oldu 

Sarı kart cezalısı olan Okay Yokuşlu, Osmanlıspor maçında oynamayacak. Kayserispor maçının ilk yarısında sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyen Onazi'nin Osmanlıspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Dünkü çalışmaya katılmayan Sosa'nın ise tedavisine devam ediliyor. Sağlık ekibi, Arjantinli oyuncuyu Osmanlıspor maçına yetiştirmek için seferber oldu. Takımdan ayrı olarak çalışan Burak Yılmaz da Osmanlıspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ayağına aldığı darbe sonucu antrenmanı tamamlayamayarak soyunma odasına giden Yusuf Yazıcı'nın ise tedavisi sürüyor.

Durica dönüyor 

Öte yandan uzun süren sakatlığın ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Durica, Çalımbay'ın forma vermesi halinde Osmanlıspor maçında görev alabilecek. Yapılan çalışmalarda oldukça hırslı görünün tecrübeli oyuncu formasına kavuşmayı iple çekiyor.  

Gökmen Şahin

Etiketler: rıza çalımbay, Trabzonspor

 

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