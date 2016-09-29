Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı çalıştıran Rıza Çalımbay'ın babası Bektaş Çalımbay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sivas’ta taş ocağında çalışırken geçirdiği kaza sonucu ayağı sakat kalan Bektaş Çalımbay'ın iki bacağı 2013 yılında Şeker hastalığı nedeniyle kesilmişti. Çalımbay için bugün ikindi namazının ardından Etiler Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Çalımbay'ın cenazesi cuma günü uçakla Sivas'a götürülecek ve vasiyeti üzerine Yıldızeli ilçesinin Topulyurt köyünde toprağa verilecek.