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Rıza Çalımbay'ın acı günü

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın 73 yaşında vefat eden babası Bektaş Çalımbay Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurdu Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Rıza Çalımbayın acı günü

30 Eylül 2016 12:01

Rıza Çalımbay'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan babası Bektaş Çalımbay İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 4 çocuk babası Çalımbay'ın cenazesi dün Etiler Cami'sinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından memleketi Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurdu Köyü'nde gönderildi. Evinde helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından Çalımbay'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Sivas Valisi Davut Gül, Yıldızeli Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz Navruz, Sivassporlu futbolcular Korcan Çelikay, Adem Koçak, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Burhan Eşer ve Çalımbay ailesinin yakınları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rıza Çalımbay'ı arayarak başsağlığı dileğinde bulundu. 

Uğur Yiğit

Etiketler: acı gün, Teknik Direktör Rıza Çalımbay


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