Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Ç. Rizespor’u ağırlayacak Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Akdeniz temsilcisi ile Ç. Rizespor Süper Lig’de daha önce 12 kez birbirlerine rakip oldu.

“Antalyaspor Rıza Çalımbay ile ilk maçına çıkacak”

A Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası grup eleme maçları için lige verilen arada Portekizli Teknik Direktör Jose Morais ile yollarını ayıran ve daha sonra en son Kasımpaşa’da görev alan deneyimli Teknik Adam Rıza Çalımbay ile anlaşan Antalyaspor, yeni hocasıyla ilk maçına çıkacak. 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam Çalımbay, sezona Kasımpaşa’da başlarken ligin 3. haftasında 5-1’lik Fenerbahçe mağlubiyetinin arından takımın başından ayrılmıştı. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay daha önce yaptığı açıklamada Ç. Rizespor maçının kendileri için çok önemli olduğunu ve mutlaka kazanmaları gerektiğini dile getirmişti. Rıza Çalımbay, Rizespor maçını kazanarak yeni takımıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

“Süper Lig’de 13. kez”

Daha önce toplamda 14 kez karşı karşıya gelen kırmızı-beyazlılar ile Karadeniz temsilcisi Rizespor, Spor Toto Süper Lig’de 13. kez karşılaşacak. İki takım ilk kez 1986-1987 yılında Spor Toto Süper Lig’de birbirlerine rakip olurken, kırmızı-beyazlılar sahadan Adnan Gülek ve Bekir Kahraman’ın attığı gollerle 2-0 galip ayrılmıştı. Antalyaspor, oynanan 14 maçta rakibine karşı 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Antalyaspor ile Ç. Rizespor, birbirlerine rakip oldukları 14 maçın 12’sini Süper Lig’de, 2’sini ise TFF 1. Lig’de oynadı.

“Antalya’da 7 maç oynandı”

Antalyaspor ile mavi-yeşilli takım Antalya’da 7 kez karşılaştı. Oynanan 7 maçta kırmızı-beyazlılar rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı.

“En fazla 6 gol atıldı”

Antalyaspor ile Rizespor arasındaki maçlarda toplamda en fazla 6 gol atıldı. 2 kez 6 golün atıldığı maçları Ç. Rizespor kazandı. 2002-2003 yılında ve 2015-2016 yıllarında Rize’de oynanan maçları 5-1’lik skorlarla Karadeniz temsilcisi Ç.Rizespor kazandı. Oynanan bu 2 maç aynı zamanda iki takım arasında oynanan maçlar içerisinde alınan en farklı skor olarak da kayıtlara geçti.

“En çok 2-1 bitti”

Antalyaspor ile Ç. Rizespor arasında oynanan toplam 14 maçta 5 kez 2-1’lik skor alındı. Kırmızı-beyazlılar ile Karadeniz ekibi arasında 2’şer kez 2-0 ve 5-1’lik skorlar alınırken, 1’er kez de 0-0, 1-0, 1-1, 2-2 ve 3-0’lık skorlarla maçlar sona erdi.

“Antalya 17, Rizespor 23 gol attı”

Antalyaspor ile mavi-yeşilli ekip arasında oynanan 14 maçta toplam 40 gol atıldı. Antalyaspor, rakibine 17 gol atarken, Ç. Rizespor ise kırmızı-beyazlılara 23 golle karşılık verdi.

Muhtemel 11

Antalyaspor - Ç. Rizespor mücadelesi pazartesi günü saat 19.00’da Antalya Arena Stadyumu’nda oynanacak. Kırmızı-beyazlıların mücadeleye şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Fornezzi, Celustka, Diego Angelo, Motta, Sakıp Aytaç, Makoun, Yekta Kurtuluş, Zeki Yıldırım, Serdar Özkan, Deniz Kadah ve Eto’o."

Adem Akalan