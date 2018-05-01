Diğer
Kategoriler

Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu oldu!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda Rıza Kayaalp, finalde karşılaştığı Rus Vitalii Shchur’u 2-1 mağlup ederek kariyerinin 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu oldu!

01 Mayıs 2018 20:55

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda Rıza Kayaalp, finalde Rus Vitalii Shchur’u 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.
Grekoromen stilde daha önce 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan 130 kiloda Rıza Kayaalp, ilk maçında geçen yıl Sırbistan'daki Avrupa şampiyonasında finalde yendiği Macar Balint Lam ile karşı karşıya geldi. Başarılı sporcu, rakibini 9-0 sayı tuşuyla geçerek çeyrek finale çıktı.


Çeyrek finalde Georgi Chugoshvili ile mücadele eden Rıza Kayaalp, Belaruslu rakibini 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırmayı başardı.


Yarı finalde de Rumen Alin Alexuc Ciurariu’yu 4-0 mağlup eden milli sporcu, finalde Vitalii Shchur’un rakibi oldu. Rus rakibi karşısında baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 2-1 kazanan Kayaalp, kariyerinin 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.
Rıza Kayaalp, bu şampiyonlukla beraber Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu da egale etti.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç