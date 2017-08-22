Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu!

Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Dünya Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda finale çıkan Rıza Kayaalp'in rakibi Estonyalı Heiki Nabi oldu. Rakibine karşı üstün bir yarış sergileyen Kayaalp, Nabi'yi 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu, bu sonuçla üst üste ikinci, toplamda ise 3. defa Dünya Şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Şampiyonu olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, Rıza Kayaalp ile konuştuktan sonra Milli Takım antrenörü Salih Bora ve diğer sporcuları da kutladı.

Olimpiyatın rövanşını aldı

İkinci gün yapılan müsabakalarda geçtiğimiz aylarda yedinci Avrupa Şampiyonluğu'nu kutlayan Olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp, şimdi de üçüncü Dünya Şampiyonluğu'nu kutladı. Seri başı olarak başladığı müsabakalarda 1/8 turunda Özbekistanlı rakibini, çeyrek finalde Belaruslu rakibini, yarı finalde de Kübalı rakibini devirerek finale kadar yükseldi. Böylece 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluğu Kübalı güreşçi Lopez’e kaptıran Rıza, Dünya Şampiyonası'nda da Kübalı güreşçi Pino’yu devirerek rövanşını almış oldu. Büyük bir başarıya imza atan Rıza Kayaalp, akşam seansında Estonyalı rakibi Heiki Nabi’yi de yenerek 3. kez Dünya Şampiyonluğu'nu ilan etti.

Türkiye Dünya üçüncüsü oldu

Öte yandan yapılan müsabakalar neticesinde Türkiye, Grekoromen branşında takım olarak 34 puanla Dünya üçüncüsü oldu. 46 puanla Rusya birinci, 36 puanla İran takımı da ikinci oldu. Ancak Rusya ve İran takımları şampiyon çıkaramazken, Türkiye iki şampiyonla Dünya'da birinci oldu. Türkiye takımı adına kupayı Grekoromen Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora aldı.