Rıza Kayaalp finale yükseldi

Grekoromen stilde daha önce 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan 130 kiloda Rıza Kayaalp ilk maçında geçen yıl Sırbistan'daki Avrupa şampiyonasında finalde yendiği Macar Balint Lam ile karşı karşıya geldi. Üst üste 7, toplamda 8. Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen Kayaalp, rakibini 2 dakikalık süre içerisinde 9-0 sayı tuşuyla geçerek çeyrek finale çıktı.



Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Belaruslu Georgi Chugoshvili ile mücadele etti. Kendini fazla yormayan milli sporcu rakibini 5-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı.



Yarı finalde bu akşam Rumen Alin Alexuc Ciurariu ile karşılaşan, milli sporcu rakibini 4-0 yenerek adını finale yazdırdı. Kayaalp, yarın saat 18.00'de Rus Vitalii Shchur ile şampiyonluk için mindere çıkacak.