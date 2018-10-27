Rıza Kayaalp'i hakemler yendi

Dünya Güreş Şampiyonası'nda hakem skandalı sürüyor. Buse Tosun'un mücadelesinin son 10 saniyesine 6-6'lık eşitlikle girilmiş, hakemler Buse'nin aldığı puanları önce vermiş olmasına rağmen sonra iptal ederek, büyük bir skandala imza atmıştı. Dün Emrah Kuş'un final mücadelesinde ise Macarlar kendi sporcularının kazanması için oyun devam ettirirken, skorbordu yaklaşık 30 saniye bilinçli olarak durdurdu. Süre durmuş haldeyken Macar sporcuya puan veren hakemler adeta altın madalyayı milli sporcunun elinden aldı.

Bugün de bir başka hatalı karar veren hakemler, Rıza Kayaalp'in maçında milli güreşçinin kaybetmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Hayali bir puan ile rakibi öne geçiren hakemler, Rıza'nın rakibini dışarı çıkartarak, puan almak üzere olduğu pozisyonda maçı hiçbir şey olmadığı halde durdurup atağı ve puanı gasp etti. Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın bu olaylar karşısında adeta çılgına dönerken uzun süre UWW yetkilileri ile verilen kararları tartıştı. Musa Aydın, turnuvada hakem skandalı yaşandığını ifade ederek, “Buse, Emrah şimdi de Rıza. Macaristan'da tam bir hakem skandalı yaşanıyor. Madalyalarımız resmen gasp ediliyor. Yazıklar olsun” şeklinde konuştu.

“Hiçbir sporcumuzun haksızlığa uğramasına asla izin vermeyeceğiz”

Başkan Aydın, aynı olayın tekrarlanmaması için UWW yetkilileri ile sürekli olarak konuştuğunu, onların da kendisinden özür dilediğini belirterek, “Bizler gerekli girişimlerde bulunduk. Buse ve Emrah'a haksızlık yapan hakemler gerekli cezaları aldı. Rıza'ya da haksızlık yapıldığının farkındalar. Bu kararları verenlerin sonuna kadar takipçisi olacağım. Rıza'nın maçını yöneten hakemlere de ceza verilecek. Biz burada hiçbir sporcumuzun haksızlığa uğramasına asla izin veremeyiz. İnşallah bir daha bu tip olaylar yaşanmaz” açıklamasını yaptı.