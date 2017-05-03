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Rıza Yıldırım Avrupa Şampiyonu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Rıza Yıldırım, finalde Rus ekibi Anzor Boltukaev'i yenerek şampiyon oldu.

Rıza Yıldırım Avrupa Şampiyonu

03 Mayıs 2017 22:54

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada serbest stilde finale kalan milli güreşçi Rıza Yıldırım, Rus Anzor Boltukaev ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-2 mağlup eden Yıldırım, altın madalyaya uzanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan milli güreşçi, eline Türk bayrağını alarak tur attı.
Bu sonuçla ikinci gün sonunda Türkiye 3 madalya kazanmış oldu. Daha önce de Selim Yaşar ve Süleyman Atlı bronz madalya kazanmıştı.

Şampiyonada yarın erkekler serbest stilde 61 kiloda Abdi Zurnacı ve 74 kiloda Soner Demirtaş, kadınlarda 55 kiloda Bediha Gün ve 75 kiloda Yasemin Adar mücadele edecek. 

Bakan Kılıç, şampiyon güreşçi Rıza Yıldırım'ı tebrik etti

 Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Yıldırım’ı tebrik etti.

Bakan Çağatay Kılıç’ın tebrik mesajı şöyle:

“Sırbistan’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda şampiyon olarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çeken milli sporcumuz Rıza Yıldırım’ı kutluyorum. Sporcumuzun madalya kürsüsünde zirvede yer alması bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, şampiyonada mücadele edecek diğer milli sporcularımıza başarılar diliyorum.” 

Etiketler: Avrupa Güreş Şampiyonası, rıza yıldırım


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