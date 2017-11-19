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Rize rahat kazandı

TFF 1. Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor sahasında İstanbulspor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-0 galibiyetiyle sona erdi.

Rize rahat kazandı

19 Kasım 2017 21:52

MAÇTAN DAKİKALAR

53. dakikada Özgür Çek’in sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu tekrar önünde bulan Özgür meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

77. dakikada Recep Niyaz’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Samudio, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

90. dakikada Süleyman soldan ceza alanına girdi sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağalarla buluştu. 3-0

KÜNYE

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Koray Gençerler xx, İbrahim Bozbey xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Mehmet Uslu xx, Saadane xxx, Orhan Ovacıklı xx, Ümit Kurt xx, Robin Yalçın xx, Petrucci xx, Kweuke xx (Süleyman Koç dk. 70 x), Samudio xx (Ozan Papaker dk. 87 ?), Lincoln xx (Recep Niyaz dk. 63 xx), Özgür Çek xx

Yedekler: Cihan, Muhammet Uysal, Oğulcan, Sinan, Furkan, Emirhan

Teknik Direktörü: İbrahim Üzülmez

İstanbulspor: Okan Kocuk x, Yalçın Kılınç xx, Onur Kolay xx, Onur Ergün xx, Oğuzhan Berber xx (Zafer Şensoy dk. 76 x), Nascimento xx, Kubilay Aktaş xx, Muhsin Yıldırım xx, Kojic x (İbrahim Yılmaz dk. 65 x), Halil Çolak x (Bougouhi dk. 80 x), Ali Dere x

Yedekler: Umut, Oğuzhan, Sabit Hakan, Şaban Yılmaz, Aldın, Tolga, Eslem

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Goller: Özgür Çek (dk. 53 ), Samudio (dk. 77), Süleyman Koç (dk. 90+2) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor), Zafer (İstanbulspor)

Bayram Ali Sarı

 

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