Rize Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaşanması muhtemel olumsuz hava şartlarına ve yoğun kar yağışına hazırlıklı olabilmek için harekete geçti. 112 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi bünyesinde bulundurduğu kar aracı (snow-track), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) ve kar paletli ambulans ile tatbikat düzenlendi. Rize- Erzurum Karayolu sınırında bulunan Ovit Dağı bölgesiyle ile İkizdere İlçesinde bağlı Sivrikaya Köyü’nde gerçekleştirilen acil sağlık hizmetleri kapsamındaki tatbikat 10 kişi ile gerçekleştirildi.

Yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen tatbikatta yaşaması muhtemel yoğun kar yağışında en uzak bölgede bulunan hastaya ulaşma süresi, karşılaşılabilecek olumsuz hava koşullarında hangi araçla daha etkin hizmetin sunulabileceği, 112 acil servis ekiplerinin zorlu kış şartlarında engebeli arazilerde hastalara nasıl ulaşacağı, kar aracının hangi durumlarda devreye gireceği gibi durumlar üzerine hazırlık çalışması yapıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rize Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, Karadeniz Bölgesi’nin ve özellikle Rize'nin dağlık ve engebeli arazi şartlarına sahip olduğunu vurgulayarak, zor coğrafi şartlar altında yardıma muhtaç hastalara etkin ve verimli sağlık hizmetini en kısa sürede nasıl verebilirizin derdinde olduklarını söyledi. Rize'de kış mevsiminde kar yağışı nedeniyle bazı köylere ulaşmakta güçlük çekilebildiğini söyleyen Tepe, "Bu bölgelerde yaşayan kronik hastalar, yaşlı hastalar, gebeler ve acil hastalara ulaşmak için müdürlüğümüz önceden tedbir almaktadır." dedi.

Rize'deki mevcut diyaliz hastalarının adres ve telefonları alınmış ve doğumuna 4 haftadan az kalan gebe kadınlarımız misafir anne projesi kapsamında tespit edildiğini söyleyen Tepe, şunları kaydetti:

"Bu vatandaşlarımız arzu etmeleri halinde ilimiz merkezinde misafirhanelerde ücretsiz olarak kar engeli normale dönene kadar ağırlanacaklardır. Kronik ve yaşlı hastalarımız yollarının kapanmasından dolayı paniğe kapılma, endişeye kapılmasınlar. Ekiplerimiz mutlak surette kar engeli zaman kaybettirse dahi kendilerine ulaşacaklardır. Bu amaçla başta kar ambulanslarımız ve UMKE ekiplerimiz olmak üzere ilgili birimlerimizin tümü aktif olarak çalışmaktadır. Hastalarımızın endişe etmesine gerek olmayıp, lüzumu halinde 112 numaralı telefonundan yardım istenmesi durumunda ilgili birimlerimiz ve tam donanımlı paletli kar ambulanslarımız, UMKE ekibimiz 24 saat kesintisiz hizmette olacaktır.”