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Rize Şehir Hastanesine kavuşuyor

Deniz dolgusu üzerine yapılan Artvin-Rize Havalimanı'ndan sonra Rize’de yapılması planlanan Şehir Hastanesi de deniz dolgusu üzerinde 300 dönüme yakın bir alana yapılacak.

Rize Şehir Hastanesine kavuşuyor

14 Haziran 2018 16:41

Rize Şehir Hastanesi projesi tamamlanarak, proje Yüksek Planlama Kurulu (YPK) ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Rize Şehir Hastanesi ihale sürecinin Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. 300 dönüme yakın bir alanda 263 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Şehir Hastanesi, 554 normal yatak, 140 yoğun bakım yatağı, 100 palyatif bakım yatağı ve 6 mahkum yatağı olmak üzere toplam 800 yatak kapasiteli olacak. Hastanede aynı zamanda 215 poliklinik muayene odası, 31 ameliyathane, 70 acil müşahede yatağı ve Türkiye'nin ilk hibrit ameliyathanesi yer alacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize’de gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe ve yöneticiler bir dizi görüşme ve incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Şuayip Birinci, yaptığı açıklamada Rize Şehir Hastanesi projesinin muhteşem bir proje olacağını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan Rize Şehir Hastanesi müjdesini duymanın keyfi ile bir iftarımızı da memleketimizde açmak nasip oldu. Bu vesile ile de Rize Sağlık Müdürlüğümüzü ziyaret etme imkanı bulduk” diye konuştu.  

Hasan Fehmi Demir
 

Etiketler: Rize Şehir Hastanesi

 

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