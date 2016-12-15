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Rize’de 20 araç birbirine girdi: 8 yaralı

Rize’de 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 8 kişi yaralandı.

Rizede 20 araç birbirine girdi: 8 yaralı

15 Aralık 2016 09:54
Rize’de 20 araç birbirine girdi: 8 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Rize’de Karadeniz Sahil Yolu Rize Geçişi Paketleme Viyadükü üzerinde sabah saatlerinde buzlanmadan dolayı yoldan çıkan bir tır bankete çarparak durdu. Olay yerine gelen Trafik ekiplerinin rapor hazırladığı sırada arkadan gelen başka bir araç buzlanmadan dolayı kayarak polis aracına çarptı. Aynı şekilde arkadan gelen 18 araçta duramayarak kazaya karıştı. 20 aracın karıştığı kazada biri ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar RTEÜ Eğitim Araştırma ve Rize Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındılar. Yaralılardan durumu ağır olan Erkan Bozalı’nın polis memuru olduğu öğrenildi. Altı yaralının ayakta tedavi gördüğü öğrenildi. Kazaya karışan sürücüler yaptıkları açıklamada buzlanma dolayısı ile duramadıklarını belirttiler. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Göktürk Fırat 

Etiketler: rize, trafik kazası


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