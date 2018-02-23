Rize’de 30 köy evine girdiler, evleri talan ettiler

Olay ilçenin Gölyayla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İkizdere ilçe merkezine 24 km uzaklıktaki Gölyayla Köyü’nde dün 30 eve giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler evlerde açılmadık dolap, girilmedik oda bırakmazken, evlerde maddi zarara yol açtılar. Evlerin altını üstüne getiren kişilerin kim veya kimler olduğunun araştırıldığını belirten köy muhtarı Dursunali Kan, jandarma ekiplerinin köydeki incelemesinin sürdüğünü söyledi.

Son dönemde bölgede yayla evlerine terör örgütü mensuplarının girerek yiyecek ve giyecek çalması nedeniyle terör şüphesi üzerinde de durulurken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Hasan Fehmi Demir