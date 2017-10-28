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Rize’de 5 günlük selin bilançosu 73 milyon TL

Rize’de 27 Eylül-2 Ekim 2017 tarihleri arasında etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanan sel ve heyelanların bilançosu ile ilgili ön hasar tespit çalışması tamamlanırken, 5 günlük selin bilançosu yaklaşık 73 milyon TL olarak belirlendi.

Rizede 5 günlük selin bilançosu 73 milyon TL

28 Ekim 2017 09:23

Rize’de 27 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında etkili olan yağışlar özellikle Çamlıhemşin, Çayeli ve Güneysu ilçelerinde etkili olmuş, Çayeli ilçesi Gürpınar köyünde bir kişi heyelanda yıkılan evin altında kalarak hayatını kaybetmişti. Onlarca evin, yolun ve köprünün yıkıldığı veya zarar gördüğü, tarım arazilerinin ise heyelana kurban gittiği sel ve heyelanlarda bin 200 vatandaş da mağdur oldu. Yaşanan afetin ardından İl Özel İdaresi, AFAD, DSİ, İlbank, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Karayolları yetkilileri, heyelan ve sellerden zarar gören noktalarda ön hasar tespit çalışmalarını tamamladı.

İncelemeler sonucu 100 evin boşaltılmasına ve 300 evin ise sağlamlaştırılarak onarılmasına karar verilirken, heyelan ve taşkınları önlemek için de 100 istinat duvarı yapılmasına karar verildi. Zarar gören ev ve istinat duvarları için yaklaşık 23 milyon liraya, il genelinde zarar gören ve kopan yollar için ise yaklaşık 50 milyon lira olmak üzere ilk olarak yaklaşık 73 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Öte yandan raporlama çalışmasının tamamlamasının ardından evleri yıkılan vatandaşlara kira yardımı yapılacağı öğrenildi. 

Bayram Ali Sarı

 

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