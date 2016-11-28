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Rize'de 5 ilçenin çöp sorunu masaya yatırıldı

Rize'de 5 ilçenin çöp sorunu masaya yatırıldı.

Rizede 5 ilçenin çöp sorunu masaya yatırıldı

28 Kasım 2016 17:54

Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’ın makamında AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti Rize İl Başkanı Muhammed Avcı, Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa, Hemşin Belediye Başkanı Halim Bekar, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu’nun katılımıyla yapılan toplantıda çöp sorununa ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinin yaşamış olduğu çöp sorunun çözümüne ilişkin istişarelerin yapıldığı toplantıda, kurumlar arası diyalog içerisinde yaşanan sorunun en asgari seviyeye indirilmesi için alınabilecek tedbirler konuşuldu.

İlçelerin yaşadığı çöp sorunun çözümü için birlikte hareket edilerek en kısa sürede gerekli adımların atılması konusunda görüş birliğine varıldı. 

Hasan Fehmi Demir

Etiketler: çöp sorunu, rize


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