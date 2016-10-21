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Rize'de 7 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan tehlikesi ve yolda oluşan çatlaklar yüzünden 7 ev boşaltıldı.

Rizede 7 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltıldı

21 Ekim 2016 18:50

İlçenin Gündoğan köyü, Yıldızlar mahallesinde meydana gelen yaklaşık 1 km'lik çatlaklar yüzünden 7 ev heyelan tehlikesi yüzünden boşaltıldı. Bazı evlerin duvarlarında ve kolon kısımlarında derin çatlaklar meydana gelirken, yetkilerden yardım bekleyen köylüler, sabah saatlerinde bir anda bir çatlaklarla karşılaştıklarını söylediler. Köylüler "Sandık ki gece deprem oldu. Neredeyse 1 km uzunluğunda dev çatlaklar meydana geldi. Fay hattı olmasından şüphelendik. Yeni çatlarlar hızla açılmaya devam ediyor. Yetkililerden yardım istiyoruz" şeklinde konuştular. 

Ömer Faruk Zenginal
 

Etiketler: heyelan, rize


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