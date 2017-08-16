Rize’de bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu

Rize’de dün akşam ve gece etkili olan şiddetli yağış sonrası Çayeli ilçesindeki Derecik köyünde Mehmet Küçüksarı (49) isimli vatandaş sel sularına kapılarak kayboldu.

Otomobili ve kıyafetleri dere kenarında bulunan Küçüksarı’yı arama çalışmaları köylüler tarafından yürütülüyor. Sel sularına kapılarak kaybolan Mehmet Küçüksarı'nın ağabeyi Ramazan Küçüksarı, kardeşinin yaylada kaldığını belirterek, "Otomobiliyle giderken sel sularını geçemedi. Bugün gömleği ve pantolonunu bulunca sel sularına kapıldığını kesinleştirdik. 4 çocuğu vardı fabrikada çalışırdı. Tek umudumuz bulunması" dedi.

Bayram Ali Sarı - Kubilay Ateş

