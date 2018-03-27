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Rize'de çay yüklü Tır yola devrildi

Rize Merkez'de çay yüklü Tır kontrolden çıkarak yola devrildi.

Rizede çay yüklü Tır yola devrildi

27 Mart 2018 04:00

Edinilen bilgiye göre; olay 23:30 sularında meydana geldi. Meksut Yılmaz Bakır kontrolündeki 53 EF 474 plakalı Tır Rize'den Gebze'ye çay götürmek üzere yola çıktı. Rize Merkez Karadeniz Sahil yolunda önüne araç çıkan Tır şoförü araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı sırada direksiyon kilitlendi. Direksiyonun hakimiyetini kaybeden Tır Şoförü Bakır kaldırıma çıkmak zorunda kaldı. Kaldırımda biraz ilerledikten sonra duramayan çay yüklü Tır yola devrildi. Araç sürücüsü Bakır aracın hızının düşük olmasından dolayı araçtan yara almadan ön camı ayağıyla kırarak kendi imkanları ile araçtan çıktı. Olay yerine gelen 112 acil servis elipleri tarafından Bakır'a ilk müdehale olay yerinde yapıldıktan sonra Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yola devrilen Tırın kaldırılması için vinç bulunamayınca yol trafiğe tek şerit üzerinden kontrollü bir şekilde verildi. 

Can kaybının yaşanmadığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.  

 

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