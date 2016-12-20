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Rize'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret eden iki kişi tutuklandı

Rize'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret eden iki kişi tutuklandı.


20 Aralık 2016 09:38

Rize Emniyet Müdürlüğü Siber ve Bilişim Suçları ile Mücadele Şubesi sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden A.R.Y ve Ş.A isimli iki kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki kişi “Devlet Büyüklerine Hakaret” suçlaması ile çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne konuldu.
Konuyla ilgili olarak Rize Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden terör ve terör suçlarını öven şahıslar ile ilgili olarak sıkı bir takip içerisinde olunduğu ve sosyal medya üzerinden işlenen her türlü suç ve suçlu ile kararlı bir şekilde mücadelenin süreceği belirtildi.

Göktürk Fırat 

 


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