Fındıklı ilçesinde huzuru bozdukları gerekçesi ile vatandaşların şikayet ettiği, alkollü eğlence mekanları ve otellere yönelik polis operasyonları düzenlendi. Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda çok sayıda otel, restoran, disko ve alkollü eğlence mekanlarına düzenlenen baskınlarda; fuhuş yapmak ve fuhuş için yer temin etme suçlamaları ile 41 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. 21 yabancı uyruklu bayan sınır dışı edildi. Sınır dışı edilen yabancı uyruklu kadınların bir çoğunda cinsel yolla bulaşan hastalıklar tespit edildi. 13 kişinin ise bugün tamamlanması planlanan polis ifadelerinin ardından Pazar Adliyesi’ne sevk edilecekleri öğrenildi.

Göktürk Fırat