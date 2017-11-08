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Rize’de Hamsi Bereketi

Rize’de son günlerde artan hami avı ile birlikte hamsinin kilogram fiyatı 3-5 liraya kadar düştü.

Rizede Hamsi Bereketi

08 Kasım 2017 12:06

1 Eylül’de av yasağının sona ermesinin ardından palamut avından istediğini bulamayan Rizeli balıkçıların yüzünü hamsi avı güldürdü. Dün gece gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçılar Rize Limanı'na bol miktarda hamsi ile döndü. Mevsim Balıkçılık işletmesinin sahibi Kenan Yavuz, son günlerde Rize kıyılarına hamsi akını olduğunu belirterek ”Bu sezon palamut avı az olduğundan dolayı hamsi bereketli. Şuanda Samsun’dan Hopa’ya kadar her tarafta hamsi avı var. Avlanan hamsilerin belirli miktarı iç piyasaya, aşırı olduğu zaman büyük şehirlere gönderiyoruz. Bu hamsinin devamı da gelecek, halkımız bol miktarda hamsi yemeye devam edecek. Bugün fiyatı 3 lira ile 5 lira arasında değişiyor” dedi. 

Bayram Ali Sarı

Etiketler: bereket, hamsi, rize

 

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