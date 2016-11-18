Edinilen bilgiye göre, E.M (32) isimli anne 12 Ekim 2016 tarihinde Rize’deki özel bir hastanede biri kız biri erkek ikiz bebek dünyaya getirdi. Bebeklerden kız olarak dünyaya gelen H.M, bağırsak sorunları ile dünyaya gelince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı olan ancak Rize Devlet Hastanesi binasında hizmet veren Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

Anne E.M’nin beyanına göre, 18 Ekim 2016 günü saat 21.00’de çocuğunu emzirmek için yoğun bakım servisine gittiğinde görevli hemşire G.A tarafından annesi olmadığı gerekçesi ile bebeği kendisine teslim edilmedi. E.M. görevli hemşirenin bebeğin Suriyeli bir anneye ait olduğunu ve bir süre önce Suriyeli annenin bebeği emzirdiğini iddia ederek bebeğini kendisine vermediğini söyledi. E.M’nin itirazı üzerine yapılan incelemede kolundaki künyesi alınmış olan bebeğin E.M’nin bebeği olduğu ve yanlışlıkla Devlet Hastanesi’nde doğum yapan bir Suriyeli anneye teslim edilerek emzirildiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili şikayetçi olan E.M. her iki bebekten ve bebeğini emziren Suriyeli anneden kan örnekleri alınarak inceleme yapılmasını istedi. E.M’nin ifadesine göre Suriyeli kanının bebeğinde Hepatit-B virüsüne rastlanıldı. E.M bunun üzerine Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı'na ayrı ayrı şikayet başvurularında bulunarak konuyu yargıya taşıdı.

Rize Kamu Hastaneleri Genel Sektereterliği’nden konuyla ilgili alınan bilgide, bebeklerin karıştırıldığı iddialarının doğru olduğu, konuyla ilgili adli ve idari incelemenin devam ettiği bildirildi.

E.M tarafından yoğun bakım servisinden alınan bebeğin tedavisi Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi’nde sürüyor.

Göktürk Fırat