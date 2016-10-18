Rize’de etkili olan şiddetli yağış Pazar İlçesi Aktaş Köyü İnce Mahalle’de bu gece saat 00:30 sularında heyelana yol açtı. Meydana gelen heyelanda Kemal Doğan (60) ve Ümmiye Doğan (58)’ın yaşadığı ev heyelan altında kaldı. Komşuların haber vermesi üzerine AFAD, Jandarma ve Rize Arama Kurtarma Ekibi (RİKE) tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Pazar Kaymakamı Selçuk Arslan da arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Sabah saatlerinde Doğan çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaklaşık 25 yıldır evli olan çifti ölüm uykudayken yakaladı. Doğan çiftinin çocukları bulunmadığı öğrenildi. Doğan çiftinin enkaz atından çıkartılan cansız bedenleri morga konulmak üzere ambulansla bölgeden alındı.

Pazar Kaymakamı Selçuk Arslan, heyelana dün gün boyu yağan şiddetli yağışların neden olduğunu belirtti.

Göktürk Fırat