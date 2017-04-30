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Rize’de hortum çatıları uçurdu

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun yaylasında etkili olan hortum ve tipi, yayla evlerinin çatılarını uçurdu.

Rizede hortum çatıları uçurdu

30 Nisan 2017 11:58

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylasında etkili olan şiddetli rüzgar ve hortum, yaylada bulunan bazı ahşap evleri yıkarken, diğer evlerin çatılarına zarar verdi. Hortum nedeniyle yayla evlerinin ahşap olan bölümleri yıkılırken, yayladaki çoğu evin de çatısı uçtu. Hortumun yerlerinden söktüğü çatılar metrelerce savrulurken, evlerinin zarar gördüğünü öğrenen köylüler, yaylaya gelerek yıkılan evlerinin enkazından eşyalarını topladı.

Gördükleri manzara karşısında şaşıran yaylacılar, yıkılan yaylalarını onarabilmek için kardan dolayı kapalı olan yayla yolunun açılmasını istedi.

Etiketler: hortum, rize


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