Baskın sırasında karşılaşılan manzara inanılır gibi değildi. Eve giren jandarma ekipleri evin bodrum katında silah yapımında kullanılan bilgisayar destekli CNC makinesi ile karşılaştılar. 1 Milyon TL’nin üzerinde değere sahip makinede silah imal edildiği tespit edilirken, aynı zamanda yapılan aramada binlerce tabanca yapımında kullanılabilecek 3 ton ham madde ele geçirildi.

Öte yandan kaçakçıların yakalanmamak için de ileri teknoloji ürünü güvenlik tedbirleri aldıkları evin çevresinin 24 saat güvenlik kameraları ile korunduğu görüldü. CNC cihazına entegre olan bilgisayarın hart diksi incelenmek üzere krıminal laboratuvara gönderildi. Olayla ilgili olarak Y.K. gözaltına alındı. İnceleme sürüyor.

Göktürk Fırat

