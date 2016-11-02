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Rize'de kahvehaneye saldırıda ölü sayısı yükseldi

Rize'nin İkizdere İlçesi Güneyce mevkisinde geçtiğimiz gün gerçekleşen kahvehane saldırısında ölenleri sayısı 3'e yükseldi.

Rizede kahvehaneye saldırıda ölü sayısı yükseldi

02 Kasım 2016 10:46

İkizdere İlçesi Güneyce Mevkisi’nde geçtiğimiz gün bir kahvehane otomatik silahla taranmıştı. İki kişinin öldüğü yedi kişinin ise yaralandığı saldırıda ağır yaralanan Ahmet Şahin Akyıldız, Rize Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akyıldız’ın olayda hayatını kaybeden Yaşar Akyıldız’ın kardeşi olduğu öğrenildi. Ahmet Şahin Akyıldız’ın olayın gerçekleştiği kahvehanede de bir süre önce arkadaşları ile otururken çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. 

2 kişi gözaltına alındı

Kahvehanenin silahla taranması sonrasında 3 kişinin ölümüne 6 kişinin de yaralanması olayına karıştığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alınırken, olayı azmettiren şahsın arandığı bildirildi.

Etiketler: kahvehaneye saldırı, rize


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