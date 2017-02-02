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Rize'de karda mahsur kalan hasta bebek kurtarıldı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Burcu bebek, 3 kilometrelik yol açma çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Rizede karda mahsur kalan hasta bebek kurtarıldı

02 Şubat 2017 12:38

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Dikkaya Köyü Çay mahallesinde yaşayan Kurkut ailesinin küçük bireyi Burcu bebek aniden rahatsızlandı. Aile, 112 Acil Servis Ekiplerini arayarak yardım isterken, yolun kapalı olması nedeniyle Çamlıhemşin Özel İdare ekipleri, sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşabilmesi amacıyla yol açma çalışması gerçekleştirdi. Kar kalınlığının yaklaşık bir metreyi bulduğu 3 kilometrelik yolu bir saatte açan ekipler, zor koşullardaki çalışmanın ardından sağlık ekiplerinin eşliğinde Burcu bebeği kurtardı. Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kubilay Ateş

Etiketler: 112 Acil Servis aracı, çamlıhemşin, kar, rize


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