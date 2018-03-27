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Rize’de kardeşlerin silahlı kavgası: 2 yaralı

Rize’de bir işletmede kardeş olduğu belirtilen 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Rizede kardeşlerin silahlı kavgası: 2 yaralı

27 Mart 2018 17:00

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda kardeş oldukları öğrenilen A.K. ve İ.K. isimli iki şahıs ile Yunus Fırtına ve Mustafa Fırtına isimli iki kardeş arasında alacak verecek davası yüzünden kavga çıktı. Sözlü tartışmayla başlayıp kavgaya dönüşen tartışmanın sonunda A.K. silahına davranarak Mustafa ve Yunus Fırtına’ya ateş etmeye başladı. Kendilerine ait araçla uzaklaşmaya çalışan A.K. ve İ.K. araca bindikleri sırada araçlarının tekerine rastlayan kurşun nedeniyle olay yerinden uzaklaşamadan olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Biri ayağından diğeri ise kulağından yaralanan Fırtına kardeşler ise olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.  

Hasan Fehmi Demir

Etiketler: rize, silahlı kavga

 

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