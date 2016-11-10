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Rize’de kivi hasadı başladı

Rize’de kivilerin hasat olgunluğuna ulaşması ile Tarım Kredi Kooperatifi kivi alımlarına başladı.


10 Kasım 2016 16:49

Rize’nin doğu ilçelerinde üretilen kivide şeker oranının 6.5 düzeyine ulaşması ile kivi hasadına başlanıldı. Kivi hasadının başlaması ile Tarım Kredi Kooperatifi de alımlara başladı. Fındıklı ilçesinde başlayan kivi alımlarını yerinde takip eden Tarım Kredi Kooperatifi Trabzon Bölge Müdürü Ergin Çubukçu, bu yılki kivi alımlarına başladıklarını belirterek, belirledikleri taban fiyatı ile piyasadaki alım fiyatlarını yükselterek üreticinin yanında olduklarını söyledi. Çubukçu, “Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bu yılki kivi alımlarına başladık. Bu yıl 8. alımlarımızı bir marketler zinciri ile iş birliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonda üreticilerimizin ürettikleri kivileri randevu sistemi ile alarak soğuk hava depolarına ulaştırıyoruz. Depolardan da marketlerin raflarında Doğu Karadeniz kivisi olarak yerlerini alıyorlar. Tarım Kredi Kooperatifi olarak her zaman üreticilerimizin yanında yer alıyoruz. Bu yıl kivi rekoltesinin düşük olmasına rağmen bin 300 kilo kivi satın almayı planladık. Bu yıl üreticimizden 90 gramın üzerindeki kivilerin kilosunu 2 TL 10 kuruştan alıyoruz. 60-90 gram arası kivileri ise 1 TL 60 kuruş, 60 gramın altındaki kivilerin kilosunu ise 80 kuruştan satın alıyoruz. Kooperatif olarak verdiğimiz fiyatlar piyasa fiyatlarının 30-40 kuruş üzerinde. Bu fiyatlandırmayı yaparak aslında üreticilerin üretmiş olduğu ürünün piyasada değer bulmasına da katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

Rize’de bu yıl kivi üretiminde iklimsel koşullara bağlı olarak verimin düştüğü belirtildi. Genel olarak bölgede verim düşerken, kimi üreticiler ise verimde artış gözlediklerini ifade etti. Hayrettin Turnatör isimli üretici, kendine ait kivi bahçesinde üretimin arttığını ifade ederek, “Rekolte düşmüş olsa da ben geçen yıla oranla biraz daha fazla kivi sattım. Bence rekoltenin iyi olması doğru budamaya bağlıdır. Budamayı hatalı yaparsanız verim düşer. Doğru budamada ise verim yükselir. Zaten yoğun yağış alan bir bölgede yaşıyoruz. O nedenle rekoltenin yağıştan etkileneceğini düşünmüyorum” diye konuştu.


Ziraat Mühendisi Hakan Sunar ise, iklim değişikliklerine bağlı olarak üretimin yarı yarıya azaldığına dikkat çekerek, "Son yıllarda küresel iklim değişikliklerinden dolayı son üç yıldır bölgede verimde azalma söz konusu. Bir dönüm araziden 3 ton kivi almamız gerekirken, 1-1.5 ton ürün alıyoruz. Bu da bize verim düşüşünün iklim değişiklikleri ile ilgili olduğunu gösteriyor” dedi.
Üreticiler, Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile topladıkları kivileri kolaylıkla yüksek fiyattan satma imkanı bulduklarını dile getirdiler. Rize’de bu yıl 7 bin ton civarında kivi üretimi bekleniyor. Rize’nin doğu ilçelerinde üretilen kiviler erken hasat olgunluğuna ulaşırken, batı ve iç bölgelerde kivilerin 15 Kasım tarihinden sonra hasat olgunluğuna ulaşması bekleniyor.

Göktürk Fırat 

 


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