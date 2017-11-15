Diğer
Kategoriler

Rize'de kivi hasadı başladı

Rize'de kivi hasadı bugün başladı. Kivilerin hasat olgunluğuna ulaşması ile kivi üreticisi bahçeye girerken, Rize'de bu yık rekoltenin 5 bin ton olması bekleniyor.

Rizede kivi hasadı başladı

15 Kasım 2017 14:29

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rize Kivi Birliği Başkanı Turan Kabaoğlu, 15 kasım olarak daha önce belirledikleri kivi hasat takviminin bugün itibariyle işlemeye başladığını söyledi. Kabaoğlu, "Kivinin doğduğu yer Yeni Zelanda, en iyi üretildiği yer Ardeşen'dir. O yüzden burada üretilen kivi dünyanın en iyi kivisi diyebiliriz. Hasat beklediğimiz miktar şuanda 5 bin ton civarında. Türkiye genelinde ise 20 bin ton civarında bir üretim bekleniyor ancak 40 bin tonluk bir tüketim olduğundan kivi miktarı ülkemize az geliyor. Yapmamız gereken kivi bahçelerini çoğaltmak ve insanlara bunu özendirmektir" dedi.

Toplanan kivilerin şeker miktarına ve bekleme koşularına dikkat çeken Kabaoğlu "Kivi yılbaşına kadar bekletilip daha sonraları istenilen şeker miktarını yakaladığı zaman piyasaya sürülecektir. Bizim şeker miktarımız kivi başına 6.5 olması gerekiyor. Bunun altındaki miktar kesinlikle piyasaya sürülemez'' diye konuştu.
Kivinin fiyatına da vurgu yapan Kabaoğlu, "Şuanda toplanan kivi bahçesinde 2.75 TL olarak satılıyor. Bu miktar az mı çok mu tartışılır ancak hedeflediğimiz fiyat 3 TL. Ancak bu fiyata da şükrediyoruz. Hatta ilerleyen zamanlarda kivi çok tüketildiği zaman dahada değerlenecektir" ifadelerini kullandı.
Kivi hasadına katılan ve kivi bahçesine teyzesine yardıma gelen Macide Gencaloğlu (35) ise yaptığı açıklamada, "Kiviyi bahçeden toplamak zahmetli bir iş bence verilen fiyatlar vatandaşa yeterli değil daha yüksek olabilir'' şeklinde konuştu.

Bayram Ali Sarı 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç