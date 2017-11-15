Rize'de kivi hasadı başladı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rize Kivi Birliği Başkanı Turan Kabaoğlu, 15 kasım olarak daha önce belirledikleri kivi hasat takviminin bugün itibariyle işlemeye başladığını söyledi. Kabaoğlu, "Kivinin doğduğu yer Yeni Zelanda, en iyi üretildiği yer Ardeşen'dir. O yüzden burada üretilen kivi dünyanın en iyi kivisi diyebiliriz. Hasat beklediğimiz miktar şuanda 5 bin ton civarında. Türkiye genelinde ise 20 bin ton civarında bir üretim bekleniyor ancak 40 bin tonluk bir tüketim olduğundan kivi miktarı ülkemize az geliyor. Yapmamız gereken kivi bahçelerini çoğaltmak ve insanlara bunu özendirmektir" dedi.

Toplanan kivilerin şeker miktarına ve bekleme koşularına dikkat çeken Kabaoğlu "Kivi yılbaşına kadar bekletilip daha sonraları istenilen şeker miktarını yakaladığı zaman piyasaya sürülecektir. Bizim şeker miktarımız kivi başına 6.5 olması gerekiyor. Bunun altındaki miktar kesinlikle piyasaya sürülemez'' diye konuştu.

Kivinin fiyatına da vurgu yapan Kabaoğlu, "Şuanda toplanan kivi bahçesinde 2.75 TL olarak satılıyor. Bu miktar az mı çok mu tartışılır ancak hedeflediğimiz fiyat 3 TL. Ancak bu fiyata da şükrediyoruz. Hatta ilerleyen zamanlarda kivi çok tüketildiği zaman dahada değerlenecektir" ifadelerini kullandı.

Kivi hasadına katılan ve kivi bahçesine teyzesine yardıma gelen Macide Gencaloğlu (35) ise yaptığı açıklamada, "Kiviyi bahçeden toplamak zahmetli bir iş bence verilen fiyatlar vatandaşa yeterli değil daha yüksek olabilir'' şeklinde konuştu.

Bayram Ali Sarı



