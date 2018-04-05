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Rize’de korkutan yangın!

Rize’de bir apartmanın 12’inci katında çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü.

Rizede korkutan yangın!

05 Nisan 2018 23:25
Rize’de korkutan yangın! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Merkez Müftü Mahallesi Hacışemsi Sokak’ta bulunan Uzaykent Sitesi’nin 12’inci katında yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangının çıktığı ev hemen tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce binanın elektriğini keserek olası bir kazaya mahal vermemek için güvenlik tedbiri aldı. Paniğe kapılan apartman sakinleri ise evlerinden çıkarak yangın çıkan apartmanın altında toplandı. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Ölen ya da yaralananın olamadığı yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.  

Hasan Fehmi Demir
 

 

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